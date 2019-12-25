تعرف علي أهم فؤائد اكل كبدة الغنم

تتعدد أسماء كبدة الغنم، فهناك من يطلق عليها أسم سودة الخروف او سودة الغنم، أو معلاق الغنم، ولكن الأسم الأكثر تداول هو أسم الكبدة، وهي تصنف تحت اللحوم، لها فوائد عديدة جداً تكمن في غناها بفيتامين ب 12 هذا بالاضافة إلى المعادن التي تحتويها وتمثل أهمية كبيرة لجسم الأنسان، كما ان طعمها مستحب وله مذاق مختلف، يتم طهيها بأكثر من طريقة تبعاً لعادات البلد او المنطقة نفسها، اذا تم تناول كميات كبيرة من الكبدة ينقلب فوائدها إلى أَضرار، لذلك ينصح بالاعتدال في تناولها ويتم ذلك على فترات متباعدة.

فوائد كبدة الغنم

هناك أكثر من فائدة لتناول كبدة الغنم من كبدة الخروف وغيرها، وذلك ل الأسباب التالية ..

كبدة الخروف غنية جداً بالمعادن والحديد، وعند تناولها يتم مد الجسم بالمعادن والحديد الذي يحتاجه لكي يقاوم الأصابة بأمراض فقر الدم والانيميا وغيرها.

تساعد الكبدة على رفع معدلات الهيموغلوبين في الدم، وبذلك تعوض الجسم عن الدم المفقود، ولذلك ينصح بتناولها خلال فترات الولادة والدورة الشهرية للسيدات، لأن السيدات يفقدون كميات كبيرة من الدم خلال هذه الاوقات.

كبدة الغنم غنية بفيتامين ب 12، هو فيتامين مهم جداً لدماغ الانسان، حيث انه يساعد على تنشيط الذاكرة وبالتالي يحارب امراض كثيرة تصيب المخ والدماغ مثل الزهايمر وغيرها، هذا بالاضافة كونه يساعد على تنشيط الذاكرة وقوة الملاحظة والتركيز والتفكير بنشاط، وانتاج افكار لامعة ومشرقة وجديدة، ويقوي الوظائف الدماغية بشكل عام.

تحتوي الكبدة على نسبة كبير من الفسفور ايضاً، الذي يساعد على محاربة الكثير من الامراض التي تصيب الفم والاسنان واللثة، فيحافظ على الاسنان ويمنع التسوس ، ويحافظ على اللثة ايضاً ويمنع تاكل طبقات اللثة او تراجعها وظهور جذور الاسنان، ويجعل الاسنان في حالة صحية سليمة طوال الوقت، لذلك ينصح الأشخاص التي تعاني من مشاكل في الاسنان، بتناول كبدة الغنم على الأقل مرة واحدة كل شهر.

تقي الكبدة من امراض الغدة الدراقية، مثل تضخم الغدة والتهابات الغدة المزمنة، وذلك لانها غنية بمادة السيلينوم.

تعالج الكبدة أغلبية الأمراض المتعلقة بالنظر مثل طول وقصر النظر، ضباب الرؤية، وغيرها.

تساعد على علاج مشاكل الشعر مثل التقصف والتساقط وعدم النمو، وتقوي بصيلات الشعر.

تساعد على تقوية عضلات ومفاصل الجسم، وتحمي الجسم من الأصابة بالتهابات والم العظام والمفاصل والعضلات.

ينصح بتناولها خلال اشهر الحمل بداية من الشهر الرابع، وذلك لانها مغذية جداً للمراءة والجنين، وكذلك تقي الجنين من الاصابة بتشوهات خلقية.

ينصح بتناولها للنساء اللواتي يعانون من تاخر في الحمل او حالات العقم، وذلك لانها تزيد من الخصوبة، وتزيد فرصة الحمل لديهم.

أضرار كبدة الغنم

كالعادة نؤكد على ان الأكثار من الشيئ يقلب فوائدة إلى أَضرار، وبرغم من أهمية كبدة الغنم، وفوائدها التي لا تعد للأسنان وللعضلات وللمخ ولجميع اجزاء الجسم، الا ان الاكثار منها يتسبب في اصابة الشخص بمرض النقرس وذلك لإحتوائها على اليوريك، هذا بالاضافة إلى ان تناول الكبدة بمعدلات عالية يتسبب في ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم وبالتالي يؤثر على نسبة الاكسجين في الدم وتقل، ويترتب على ذلك زيادة خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية، تتسبب الكبدة ايضاُ في فقدان الرغبة في تناول الطعام، وذلك لانها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ، اذا تناول الشخص كمية كبيرة بشكل متكرر من كبدة الغنم يتسبب ذلك في حدوث حالة من التقيؤ والاغماء، وتصيب الشخص بحالات صداع مستمر وتؤثر على الكبد والجهاز الهضمي والعصبي..

أَضرار تناول كميات كبيرة من الكبدة

أولاً: الإصابة بمرض النقرس

عند الافراط في تناول الكبدة لأكثر من مرة، يزاد حمض اليوريك في الجسم، ويؤثر بالسلب على المفاصل والعضلات والعظام، ويصاب الشخص بتورم شديد في هذه الأماكن، ويكون اكثر عرضه للأصابة بمرض النقرس، هذا بالاضافة إلى الاوجاع والالم التي يشعر بها الشخص في منطقة المفاصل، والصداع المزمن.

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ثانياً: الاصابة بأمراض القلب والضغط

يوجد بكبدة الغنم كميات كبيرة من الكوليسترول، وعند الافراط في تناولها تزداد كمية الكوليسترول في الجسم، وبالتالي يكون هناك خطورة على القلب، وتزداد احتمالية الأصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر او الاصابة بامراض الاوعية الدموية.

يوجد بالكبدة كميات كبيرة من فيتامين أ، وعند تناول كميات كبيرة منها خاصة خلال فترة الحمل، او تحديداً في الشهور الأولى من الحمل الشهر الأول والثاني والثالث، يحدث تشوه للأجنة وللأطفال، ويحدث اضطرابات في نمو الجنين وفي النبض، ومن الممكن ان يصاب الشخص بتليف كبدي.

ثالثاً: احتمالية الأًصابة بالتسمم

هناك أشخاص يفضلون تناول الكبدة نية بدون طهيها او تسويتها، وذلك من الممكن ان يسبب تسمم، خاصة اذا لم يتم تنظيفها جيداً، لان الكبدة من انواع اللحوم التي يتراكم عليها الجراثيم والبكتريا وتزداد، اذا تم اهمالها وعدم الاعتناء بنظافتها.

ما هي فوائد الكبدة للحامل؟

بعد ان تنهي المرأة الحامل الثلاث شهور الأولى من حملها، وتبدأ في الشهر الرابع، ينصحها الطبيب بتناول كبدة الغنم، مرة او اثنين خلال الشهر وذلك للفوائد التالية ..

لان كبدة الغنم تحتوي على كميات كبيرة من المعادن والفسفور والحديد وفيتامين أ، الذي تحتاجه المرأة الحامل خلال فترة حملها، وهي وجنينها، فتحتوي على على حمض الفوليك الذي يمنع تشوه الأجنة وتحمي الاجنة من الاصابة بالعيوب الخلقية، بها كمية كبيرة من الحديد التي يحتاجها جسم المرأة الحامل ليعوض الكميات التي يستهلكها الجنين لكي يكبر وينمو من جسم الأم، بها كميات كبيرة من فيتامين أ وهو هام جداً للجنين حيث انه يساعد على نمو الجنين وتطور حواسه واكتمالها.

ما هي أضرار الكبدة للحامل؟

كما ذكرنا من قبل ان الكبدة تحتوي على كميات وفيرة من فيتامين أ، وبرغم من اهميتة للمرأة الحامل وللجنين، الا ان الافراط في تناوله يتسبب في مشكلات خطيرة جداً، وبدلاً من كونه يساعد على حماية الاجنة من التشوه، يتسبب في اصابتهم بعيوب خلقية، لذلك ننصح المرأة الحامل بتناول كبدة الغنم مرة بالشهر او مرتين كحد أقصى، وعدم الاكثار في تناولها لكي نتجنب الاضرار المحتملة.

أفضل الطرق والوصفات لطهي كبدة الغنم

المكونات .. 250 جرام من كبدة الخروف الطازج وتقطيعها مكعبات صغيرة، عدد 10 فصوص ثوم ومهروسين جيداً، 2 فلفل اخضر او ألوان مقطعين شرائح طويلة، ملعقتين زيت ، ملح وفلفل وكمون.

طريقة التحضير .. قومي بتحضير وعاء عميق وضعيه على النار ومن ثم اضيفي ملعقتين الزيت واتركيه حتى يسخن وترتفع درجة حرارة الاناء، ضعي الكبدة على نار عالية جداً حتى تختزل الماء والدماء بداخلها ويتغير لونها، بعد ذلك قومي باضافة الثوم مع تقليبة وغطي الوعاء واخفضي الحرارة، بعد مرور 10 دقائق قومي باضافة التوابل والفلفل الاخضر او الالوان وقلبي الخليط جيداً، واتركيه حتى ينضج ويكتمل التسويه.

طريقة التقديم ..قومي باحضار طبق عميق وضعي به الكبدة ومن الممكن ان تقدمي معاها رقائق الخبز، او معكرونة بالصلصة، وطبق سلطة خضراء او سلطة طحينة تبعاً للرغبة.

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