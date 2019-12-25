شكرا لقرائتكم خبر عن "النازيين أجبروه على الرفض".. نوبل تحتفى بـ"جرهارت دوماك" مكتشف أول مضاد حيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل، بذكرى اكتشاف العالم الألماني غرهارت دوماك ، عقار "برونوستيل" والذى يعتبر أول مضاد حيوى فى العالم يتاح تجاريا، حيث حصل على جائز نوبل فى مجال الطب عام 1939، وقام النظام النازى فى ألمانيا بإجباره على رفضها.

وقالت الأكاديمية السويدية "نوبل"عبر حسابها على تويتر:" أول مضاد حيوي "برونوستيل" يعتبر أول دواء فعال ضد الالتهابات البكتيرية متاح تجاريا، تم اكتشافه في عام 1932فى مثل ذلك اليوم، حيث تلقى الألماني غرهارت دوماك جائزة نوبل لهذا الاكتشاف، ولكن أجبره النظام النازي على رفضها".



نوبل

ويذكر أنه قد وزعت جوائز نوبل فى الأدب والفيزياء والكيمياء والطب فى مدينة ستوكهولم السويدية، بينما تسلم جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو فى النرويج للعام الحالى 2019 ، وفقا للأعراف للأكاديمية كل عام، حيث تسلم جائزة رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد جائزة نوبل للسلام فى العاصمة النرويجية أوسلو، ولك لدوره فى تحقيق السلام مع دولة إريتريا.

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ومنحت جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية إلى أبهجيت بانيرجى أمريكى ذو أصول هندية واستير دوفلو أمريكية ذات أصول فرنسية والأمريكى مايكل كريمر وذلك عن ابحاثهم فى مجال محاربة الفقر فى العالم وذهبت جائزة نوبل للأدب العالم الحالى 2019 إلى الكاتب المسرحى والشاعر النمساوى بيتر هاندكه.

أما فى مجال الطب فاز الأمريكيان وليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطانى بيتر راتلكيف بجائزة نوبل فى مجال الطب، على خلفية أعمالهم على أبحاثهم فى مكافحة السرطان وفقر الدم.

ومنحت اللجنة الجائزة إلى العالم الكندي جيمس بيبلز وكلا من السويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلوز لمساهمتهم فى فهم خبايا الكون واكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية وحصد الجائزة العام الحالى كلا من جون بي جودنو أمريكى وستانلي ويتنجهام من المملكة المتحدة والياباني أكيرا يوشينو لتطوير بطاريات الليثيوم أيون.