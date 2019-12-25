شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض البواسير عديدة منها عدم السيطرة على البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البواسير أو hemorrhoids هى عبارة عن أوعية دموية منتفخة داخل المستقيم (البواسير الداخلية) أو على فتحة الشرج (البواسير الخارجية)، وفى بعض الأحيان قد تمتد من فتحة الشرج، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض البواسير وأسبابها وعلاجها، فقاً لموقع Drugs.



اعراض البواسير

اعراض البواسير

اعراض البواسير تشمل:

-ألم أو حكة حول فتحة الشرج أو داخل المستقيم.

-تورم أو نتوءات حول فتحة الشرج.

-دم أحمر في حركة الأمعاء، أو على ورق التواليت ، أو في وعاء المرحاض.

-الأنسجة المنتفخة من فتحة الشرج.

-سلس البول (ضعف السيطرة على حركة البول أو الأمعاء).



البواسير

اسباب البواسير وعوامل الخطر

اسباب البواسير عديدة ويزداد خطر إصابتك بالبواسير فى الحالات التالية:

-الحمل أو السمنة.

-الشد أو الجلوس لفترة طويلة أثناء حركات الأمعاء.

-مرض الكبد.

-ضعف العضلات حول الشرج الناجم عن تقدم السن أو جراحة المستقيم.

-قلة النشاط البدني.

-الإسهال المزمن أو الإمساك.

-اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

تشخيص البواسير

تشخيص البواسير يتطلب أن يسألك الطبيب عن الأعراض الخاصة بك والأطعمة التي تتناولها وحركات الأمعاء وكذلك أحد الإجراءات التالية:

Advertisements

-فحص المستقيم الرقمي هو اختبار للتحقق من وجود البواسير.

-المنظار هو اختبار يستخدم أنبوب صغير به ضوء وكاميرا في النهاية لرؤية البواسير.



البواسير

علاج البواسير

علاج البواسير يعتمد على الأعراض الخاصة بك، قد تحتاج إلى أي مما يلي:

-يمكن للأدوية المساعدة في تقليل الألم والتورم، وتخفيف حركة الأمعاء.

-يمكن استخدام الجراحة لتقليص أو إزالة البواسير، ومن الأمثلة على ذلك ربط الشريط المطاطي والعلاج المتصلب والتخثير الضوئي.

-قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتقليص أو إزالة البواسير.



ما هى اعراض البواسير

أعراض البواسير ونصائح لتخفيف الألم

-ضع الثلج على فتحة الشرج لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعة، يساعد الثلج في منع تلف الأنسجة ويقلل من التورم والألم.

-حمام بخار الماء على المقعدة لمدة 15 دقيقة 3 مرات في اليوم، وبعد كل حركة للأمعاء. يمكن أن يساعد الماء الدافئ في تقليل الألم والتورم.

-الحفاظ على منطقة الشرج نظيفة، اغسل المنطقة بالماء الدافئ يومياً.

الوقاية من البواسير

-لا تجهد نفسك للحصول على حركة الأمعاء، "الحزق" ولا تجلس على المرحاض لفترة طويلة، هذه الإجراءات يمكن أن تزيد الضغط على الأنسجة في المستقيم والشرج.

-اشرب الكثير من السوائل التى يمكن أن تساعد في منع الإمساك.

-اسأل عن كمية السوائل التي يجب شربها كل يوم وأي السوائل هي الأفضل لك.

-تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالألياف مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

-التمرينات الرياضية ، مثل المشي ، قد تسهل حركة الأمعاء.

-تجنب رفع الأحمال الثقيلة، هذا يمكن أن يسبب الإجهاد ويزيد من خطر الإصابة بالبواسير.