شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتفادى الإصابة بالجفاف فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من شعور معظمنا بقلة العطش في الشتاء، إلا أنه يجب الحفاظ على نسبة المياه فى الجسم لتفادى الإصابة بالجفاف.

وتشكل المياه 70 في % من وزن الجسم، ومن الضروري الحفاظ على هذا المستوى من الماء لتنظيم التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة جيدة، ويمكن أن يسبب عدم كفاية استهلاك المياه أعراضًا مثل التعب وتشنجات العضلات والصداع والدوار وحتى التهيج.

وعندما تسمع كلمة الجفاف، قد تفكر في حرارة الصيف والرطوبة، ولكن وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" فإن الطقس البارد يمكن أن يستنزف السوائل الأساسية من الجسم، ويمكن للهواء البارد والجاف أن يجعل الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى عدم شرب كمية كافية من الماء لتلبية احتياجات الجسم.

وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي تسبب الجفاف في فصل الشتاء، وقد يؤدي الإفراط في استهلاك الطاقة واستخدام الملابس الثقيلة وتكرار التبول إلى فقدان سوائل الجسم في الأجواء الباردة.





فيما يلى بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب الجفاف في فصل الشتاء:شرب الماء في كثير من الأحيان

قد لا تشعر بالعطش، ولكن عليك أن تشرب كثيرًا للحفاظ على رطوبة جسمك، فشرب الماء الدافئ سيساعد في الحفاظ على حرارة جسمك، ولكن لا يستبدل المياه بالمشروبات التي تحتوى على الكافيين لأنها مدرة للبول.

خفض شرب الكحول

شرب الكحول سيجعلك تتبول أكثر مما يمكن أن يسهم في الجفاف، بعض السوائل مثل المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة ، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم، والأفضل هو تناول العصائر محلية الصنع والمشروبات الساخنة الصحية مثل الشاي الأخضر وشاي القرفة والشوكولاتة الساخنة.

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تناول الأطعمة المملوءة بالسوائل

هناك طريقة ذكية أخرى للحفاظ على سوائل الجسم في الشتاء وهي تناول الأطعمة المملوءة بالسوائل مثل البرتقال والشوفان والشمام والكرفس والفراولة والزبادي ، وهناك فاكهة تحتوى على الكثير من الماء على سبيل المثال ، التفاح 84 ٪ من المياه، الكمثرى هي 84 ٪ من المياه، قد يساعد فيتامين ج الموجود في هذه الثمار أيضًا في محاربة الأنفلونزا.

قلل من تناول الأطعمة المقلية والمجهزة

قلل من تناول الأطعمة المقلية والمجهزة مثل المعجنات ورقائق البطاطا والخبز الأبيض والبيتزا المجمدة، لأن هذه الأطعمة يمكن أن تسلب الرطوبة من الجسم.

شرب المزيد من المشروبات الدافئة

شرب المشروبات دافئة عند ممارسة الرياضة في درجات حرارة باردة، يساعد على امتصاص الجسم للسوائل الباردة بشكل أسرع، في حين أن المشروبات الدافئة قد تساعد في الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية مثالية.