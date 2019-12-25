7 طرق للتغلب على الشعور بالوحدة في الأعياد

واجه وحدتك في الأعياد ولا تجزع منها - أرشيفية

ترتبط الأعياد بالنسبة لكثير من الناس باجتماع الأسرة والأصدقاء لقضاء وقت ممتع، لكن بالنسبة للبعض الآخر تمثل تلك المناسبات أزمة يشعرون خلالها الوحدة أكثر من أي وقت آخر، سواء كانوا من كبار السن أو شبابا.

ومن هنا نقلت صحيفة "صن" عن خبراء الرعاية الصحية بمستشفى سانت أندرو البريطانية أهم 7 نصائح لمكافحة الوحدة خلال فترات الأعياد والاحتفال، نرصدها في النقاط التالية.

1. بذل مجهود مضاعف لقضاء بعض الوقت مع الناس، خاصة الأشخاص الذين يرفعون روحك المعنوية.

2. لاترفض كل دعوة، بل قل نعم سأحضر.

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3. اعثر على ما يشعرك بأنك أفضل، يمكنك ممارسة الرياضة لتفعيل هرمون الإندورفين الجالب للسعادة.

4. من السهل أن تنسى أنك بحاجة إلى الغذاء لتشعر بالراحة، لذا تناول الطعام الصحيح.

5. استمتع بأشعة الشمس في الهواء الطلق إن أمكن، ويمكن أن تكون الاضطرابات العاطفية الموسمية حقيقية ومزعجة خلال أشهر الشتاء تحديدا.

6. عزز من احترامك لذاتك، فربما تكون قادرا على مساعدة أولئك الأقل حظا، يمكنك تقديم خدماتك في دور الأيتام، أو زيارة دار لرعاية المسنين، فالاستراتيجية الأكثر أهمية بهذا الشأن تتمثل في تحدي نفسك حتى تتمكن من اختبار حدودك وتعزيز مهاراتك الاجتماعية ما يساعدك على الشعور بثقة أكبر.

7. يمكنك الاستمتاع بالعزلة بإرادتك ليوم واحد فقط، خاصة إذا كنت مجبرا على أن تظل بمفردك، والأهم من ذلك، اعتن بنفسك وتمتع بيومك وقم بطهي طعامك المفضل، وشاهد فيلم يسعدك.

