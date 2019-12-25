تعرف علي أهم وأبرز فؤائد النسكافيه

يتميز النسكافيه بكونه من المشروبات اللذيذة والشهية سريعة التحضير، بينما تستخدم خلطة النسكافيه للتنحيف لما لها من فاعلية شديدة على منح نتائج مذهلة في إنقاص الوزن، والسر يكمن في مادة الكافيين، حيث يحتوي النسكافيه على نسبة عالية من مادة الكافيين بإعتباره مماثل لحبوب القهوة، فهو يتكون من قهوة سريعة الذوبان محمصة والتي تمنحك مذاق رائع عند تناولها، ويعتمد عليه الكثير ممن الرياضيين ومن يمارسون الرياضة بغرض زيادة معدل حرق الدهون.

حيث تساعد مادة الكافيين على تنشيط عملية الأيض وزيادة معدلها مما يتيح للجسم الفرصة على حرق الدهون بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي، وفيما يلي فوائد النسكافيه للتنحيف؟ وكيفية تحضير خلطة النسكافيه للتنحيف.

فوائد النسكافيه للتنحيف

يتمتع النسكافيه بالعديد من المشروبات إلى جانب إعتباره من المشروبات الشهية والمحببة للعديد من الأشخاص، وتعتبر المادة الفعالة هي مادة الكافيين التي يتمتع بها النسكافيه بنسبة عالية، ومن أهم فوائد النسكافيه:

يتمتع النسكافيه (القهوة سريعة الذوبان) بالعديد من الفوائد، مما جعله من أفضل المشروبات الحارقة للدهون، والتي يمكن تناولها قبل الذهاب لممارسة الرياضة بغرض حرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون المتراكمة.

تساعد مادة الكافيين بالنسكافيه على زيادة نسبة الكتلة العضلية من خلال ممارسة التمارين الرياضية، حيث أنها تعزز نمو العضلات وتحد من الدهون المتراكمة بالدم. يساعد على التخلص من الكولسترول الضار بالدم، والذي يسبب مشاكل السمنة المفرطة، والتي ينجم عنها أيضاً معظم الأمراض القلبية والأزمات والنوبات، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات.

يخفف النسكافيه من حدة التوتر والقلق، مما يساعد على الإسترخاء والتخلص من حالة الأرق، فتتحسن قدرة الجسم على حرق الدهون خلال فترات النوم الليلي بعمق. يساعد على إمداد الشخص بالقوة والنشاط لممارسة أعماله اليومية بنشاط وقوة وحيوية، حيث تعمل مادة الكافيين بالنسكافيه على تحسين وظائف المخ وتحسين الإنتباه والتركيز.

معظم الرياضيين يتناولوا النسكافيه قبل الذهاب للتمارين بساعة، فيساعدهم ذلك على ممارسة الرياضة بكفاءة أعلى من المعتاد، مما يتيح لهم الفرصة لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

يعتبر النسكافيه من المواد المدرة للبول، وبالتالي فهي تساعد على التخلص من السموم بالجسم، كما أنه تُخلص الجسم من السوائل المختزنة، والتي تتسبب بزيادة الوزن، وبعدها يتمكن الجسم من حرق الدهون بسهولة أكثر وفاعلية.

خلطة النسكافيه للتنحيف

من الأفضل الإنتظام في تناول خلطة النسكافيه بمعدل يتراوح بين مرة أو مرتين يومياً، ولا ينبغي أن يزداد المعدل عن 2 كوب نسكافيه باليوم الواحد؛ حتى لا ينقلب الأمر للأسوأ، ومن المهم الإلتزام بعدد محدود من السعرات الحرارية خلال اليوم؛ وذلك لكي يؤدي النسكافيه مفعوله في حرق المزيد من السعرات الحرارية وليس إكتساب المزيد.

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يمكنكم تحضير خلطة النسكافيه للتنحيف بخطوات بسيطة:

قومي بإضافة الماء في وعاء التسخين على النار حتى يصل لدرجة حرارة 90 درجة مئوية.

أضيفي 2 ملعقة صغيرة من مسحوق النسكافيه في كوب.

ينصح بتجنب المحليات الصناعية لكونها تلحق ضرراً حيقي بالكلى، حيث يصعب على الكلى تصريفها وتتسبب بعبء وضغط على الكلى.

يفضل إضافة ملعقة من عسل النحل الطبيعي، كبديل طبيعي للسكر أيضاً، فهو لا يحتوي على نسبة السعرات الحرارية الموجودة بالسكر، كما أنه يساعد على حرق الدهون وخفض معدل الكولسترول بالدم، مما يسهم في إنقاص الوزن بسرعة.

كما ينصح بالإستغناء عن العسل إن أمكن وتناول النسكافيه الغير محلى.

إمزجي المكونات، ويمكن تناوله مع الحميات الغذائية للتخسيس وإنقاص الوزن.

ينصح بإتباع حمية قليلة السعرات الحرارية حتى تفقد الوزن بسرعة، كما ينصح بممارسة رياضة المشي بعد تناول النسكافيه.

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