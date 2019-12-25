تعرف علي أهم أسباب الجلطة القلبية

الجلطة القلبية مرض يصيب القلب الذي هوالعضو الاهم في جسم الانسان على الإطلاق ، والقلب مثله مثل باقي أعضاء الجسم يحتاج إلى الأكسجين والغذاء الموجود في الدم ، وهذا الغذاء للقلب يأتيه عبر الشريانين الرئيسيين للقلب ، ولكن قد يحد لاسباب عديدة أن يضيق احد الشريانيين اوكليهما بسبب ترسبات على جدران الشرايين وبالتالي تقل كمية الدماء التي تمر من خلالهما لتصل الى القلب ، اوقد يحدث في احد الشريانيين تغثر للدماء وتكون جلطات تتسد طريق الدم وتمنع وصوله بالكمية المناسبة للقلب فيما يعرف بالجلطة القلبية
أسباب الجلطة القلبية :
التقدم في السن : حيث تزيد فرص تكون الجلطة القلبية بعد وصول الانسان الى سن 45 سنة فأكثر .
التدخين : التدخين هوسبب الكثير من الامراض التي تصيب القلب والجهاز التنفسي ، فالتدخين يحتوي على الكثير من المواد السامة التي تصيب الجسم بالامراض والعلل .
ارتفاع ضغط الدم : يؤدي الارتفاع في ضغط الدم الى اصابة الشريان التاجي بالتصلب والضيق .
ارتفاع الكوليسترول : يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم بسبب كثرة تناول الاطعمة المشبعة بالدهون الى تراكم الدهون على جدران الشريان التاجي الموصل للدم مما يسبب ضيق مجري الدم وبالتالي حدوث الجلطة القلبية .
مرض السكري : يسبب الإصابة بمرض السكري في ضعف الدورة الدموية في الجسم وتراكم الدهون على الشرايين مما يسبب الجلطة القلبية.
ضعف النشاط البدني : قلة ممارسة الرياضة ، والحياة الخاملة القليلة الحركة تؤدي الى تراكم الدهون في الجسم ، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم ، وبالتالي ضيق الشرايين مما يرفع من احتمالية حدوث الجلطة القلبية .
السمنة : زيادة الوزن من الأسباب الرئيسة للاصابة بالجلطة القلبية ، فزيادةالوزن تؤدي الى تراكم الدهون الثلاثية والكوليسترول فى الشرايين والاوعية الدموية مما يسبب الجلطة القلبية .
التاريخ الوراثي للعائلة : حيث أن التاريخ المرضي للجلطة القلبية في العائلة له دور في اصابة أفراد العائلة بالجلطة القلبية وتكرارها في الاجيال الجديدة .
اعراض الجلطة القلبية :
الأعراض الشائعة للجلطة القلبية تتمثل في الشعور بألم مفاجئ في الصدر وضيق في التنفس ، ولكن أكثر الأعراض شيوعاً للجلطة القلبية تتمثل في :
الشعور بألم في الصدر والظهر والفك ، وهذا الألم قد يظهر ويختفي على فترات متقاربة .
الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ.
الشعور الدائم بالاجهاد والتعب مع أقل مجهود .
السعال بدون سبب واضح .
تسارع ضربات القلب والشعور بان القلب يرتجف في الصدر .
علاج الجلطة القلبية :
يعتبر علاج الجلطة القلبية في بدايتها من أكبر عوامل زوالها ان شاء الله ، ولذلك ينصح بسرعة التوجه الى الطبيب عند تطور الاعراض والشعور انه زادت عن الحد ، ومن ادوية الجلطة القلبية :
الأسبرين لمنع حدوث جلطات جديدة وزيادة سيولة الدم .
النايتروجليسيرين لتقليل المجهود الواقع على القلب وزيادة مرور الدم المحمل بالغذاء اليه .
عملية القسطرة حيث يتم ادخالها من شريان الفخذ حتى تصل الى الشريان المسدود بالجلطة فتقوم القسطرة بفتحه وتوسيعه ، فيمر الدم من خلالها الى القلب محملاً بالأكسجين والغذاء .
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