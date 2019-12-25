تعرف علي عدد دقات القلب

القلب هو العضو الأهم في جسم الإنسان على الاطلاق ، ويقوم القلب بضخ الدم المحمل بالأكسجين اللازم لحياة الخلايا الى جميع أجزاء الجسم ، وذلك من خلال دقات القلب والتي تنتج عن انقباض وانبساط عضلة القلب فتضخ الدم في الشرايين والأوردة ، وتوقف القلب يعني الموت وتوقف الحياة ، فالقلب هو المحرك الرئيس لجسم الانسان .

ما هو عدد دقات القلب ؟

تختلف عدد دقات القلب الطبيعية بين البشر على حسب الفئة العمرية والنوع ذكر أو انثى ، و حجم الجسم وهل الشخص رياضي أم خامل لا يقوم بممارسة مجهود بدني :

الاطفال حديثي الولادة : متوسط دقات القلب للأطفال حديثي الولادة حوالي 90 نبضة في الدقيقة تقريباً ، وقد تختلف قليلاً حسب الصحة العامة للطفل الوليد .

مرحلة الشباب : متوسط عدد دقات القلب للشباب والبالغين من 70 الى 85 دقة في الدقيقة الواحدة .

الشخص الرياضي : تبلغ عدد دقات القلب للشخص الرياضي المداوم على التمرينات الرياضية متوسط 60 نبضة في الدقيقة وذلك بسبب اتساع شرايينه وسرعة دورته الدموية .

و في المتوسط العام فإن الشخص البالغ الطبيعي متوسط دقات القلب لديه من 60 الى 90 نبضة في الدقيقة ، وهذا الوقت كافي لخروج الوقت الدم من القلب

عودته اليه مرة أخرى .

العوامل المؤثرة في عدد دقات القلب :

وضعية الجسم تؤثر على سرعة دقات القلب فالشخص المسترخي تقل دقات قلبه عن الشخص الواقف على رجليه بحوالي 10 دقات تقريباً .

درجة الحرارة المرتفعة و الرطوبة العالية تؤدي الى زيادة عدد دقات القلب نظراً لأن القلب يقوم بضخ المزيد من الدم في درجة الحرارة العالية لتعويض ما يشعر به الجسم من تعب و اجهاد .

الحالة النفسية تؤثر على عدد دقات القلب ، فالشخص الخائف او المتوتر تزيد لديه عدد دقات القلب عن الشخص الهادئ.

حجم الجسم والسمنة تزيد من عدد دقات القلب ليستطيع القلب توصيل الدم لكامل الجسم والخلايا للجسم الضخم .

Advertisements

أسباب ارتفاع عدد دقات القلب :

تسارع دقات القلب بصفة مستمرة يدل على وجود خلل ما في القلب ، فالقلب قد يدق بسرعة عند بذل مجهود أو ممارسة رياضة أو عند التوتر والانفعال وتزايد نبضات القلب قد يكون لاحد الاسباب التالية :

الاصابة بفقر الدم و الانيميا يسبب الاجهاد الدائم والتسارع في عدد دقات القلب .

وجود مشاكل في القلب يولد بها الانسان تؤثر في قوة عضلة القلب وسرعة دقاته .

ارتفاع درجة حرارة الجسم والاصابة بالحمي تؤدي الى ارتفاع عدد دقات القلب أيضًا .

شرب كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين يؤدي الى تنبيه الجسم ورفع دقات القلب .

المشروبات الكحولية والخمور أحد المسببات في ارتفاع دقات القلب ، والشعور بالإعياء والتعب الدائم .

الخلل في الغدة الدرقية يؤثر على سرعة دقات القلب وعلى سرعة الدورة الدموية في الجسم .

النشاط الرياضي العنيف والتمارين الرياضية المرهقة تؤدي الى زيادة دقات القلب .

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم أعراض مرض القلب المبكر

تأثير الفيتامين على العلاقة الزوجية وتحسين الدورة الدموية