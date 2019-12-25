تعرف علي أهم أعراض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي أصبحت منتشرة ، ويصاب بها الكثير من الأفراد ، والقلب يقوم بضخ الدم الى جميع أحاء الجسم محملاً بالأكسجين والغذاء اللازم لحياة خلايا الجسم ، وضغط الدم يقصد به مدى ضغط الدم على جدران الاوعية الدموية التي يجري فيها ، وهذا الضغط يتأثر بمدي اتساع او ضيق الاوعية الدموية ، فكلما كانت الاوعية ضيقة بسبب ترسبات الدهون أو مرض معين كلما كان ارتفاع ضغط الدم ، كذلك يتأثر ضغط الدم على العروق بكمية الدم التي يضخها القلب في الشرايين والأوردة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم :

هناك العديد من الاعراض التي اذا ظهرت على المريض ، فيجب عليه قياس ضغط الدم في أي صيدلية ليتأكد من قياس ضغط الدم لديه ، وهل هو في المعدل الطبيعي أم أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ومن هذه الاعراض :

الصداع المستمر وبدون سبب واضح .

الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ .

زغللة في العين وتشوش في الرؤية .

الشعور بعدم الاتزان والدوخة .

الرعاف وهو نزول دم من الانف .

الشعور بدقات القلب في الأذن من شدة ارتفاعها وقوتها .

تورم في الساقين مع تجمع سوائل في الجسم .

قد يعاني مريض ارتفاع ضغط الدم من صعوبة في التبول ومشاكل في الكلى .

الاصابة بضيق في التنفس وصعوبة في التقاط الهواء .

قد يشعر المصاب بارتفاع ضغط الدم بخدر وتنميل في الساقين أو الذراعين .

أسباب ارتفاع ضغط الدم :

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العامل الوراثي : فالتاريخ المرضي للعائلة والوراثة لها دور في اصابة الأجيال التالية بارتفاع ضغط الدم بسبب الجينات الوراثية .

التدخين : أحد المسببات لكثير من الأمراض هو التدخين ، فما تحويه السجائر من سموم ونيكوتين وقطران يسبب ارتفاع في ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول : فارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بسبب تناول الاطعمة المشبعة بالدهون الثلاثية يؤدي الى عدم قدرة الجسم على التعامل مع هذه الدهون فيقوم بترسيبها على جدران الأوعية الدموية ، فتضيق هذه الأوعية وبالتالي يرتفع ضغط الدم على جدران الاوعية .

السمنة : تعد السمنة وزيادة الوزن أحد المسببات الرئيسة لارتفاع ضغط الدم بسبب تراكم الدهون في الجسم وزيادة نسبتها في الدم عن الحد الطبيعي .

عدم الاستقرار النفسي : فالقلق والتوتر بصفة مستمرة والتعرض لضغوط الحياة ، والتفكير والهموم كلها عوامل تسبب ارتفاع ضغط الدم .

المخدرات : المخدرات بجميع انواعها تؤدي الى خلل في هرمونات الجسم ، وعدم انتظام في سرعة الدورة الدموية وتؤدي في النهاية الى الاصابة بارتفاع ضغط الدم .

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم :

قد يسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث فقدان مؤقت للذاكرة ، ويزيد من نسبة الاصابة بمرض الزهايمر.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم الى تورم في الغدد الصماء ومنها الغدة الكظرية .

قد يسبب ارتفاع ضغط الدم الى تمزق الاوعية الدموية الرقيقة والشعيرات الدموية خاصة في منطقة الدماغ مما قد يصيب بالسكتات الدماغية .

مشاكل الكلى ، والتهابات الجهاز البولي قد تكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم .

مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي لها مضاعفات ونتائج خطيرة على صحة الجسم ، ولذلك يجب الاهتمام بأعراض الاصابة به ، وعدم اهمال علاجه والبعد عن مسببات ارتفاع الضغط .

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