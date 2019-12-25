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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألم الجسدي هو جزء لا مفر منه من الحياة بغض النظر عن حالتك الصحية، لكن بالنسبة لمعظمنا، يكون الألم مؤقتًا، على سبيل المثال عندما نعاني من صداع أو إصابة رياضية، لكن الألم المزمن قد يؤثر على حياتك بشكل كبير، فى هذا التقرير نقدم 4 طرق تساعدك فى التعايش مع الألم المزمن، وفقاً لموقع " Stay healthy".

قالت الدكتورة مارسيا وولف، مديرة الطب في مركز ميد أتلانتيك للألم والمدرب بجامعة جونز هوبكنز: "يعمل الألم كإشارة إلى تلف الأنسجة في البداية، وبمجرد توقف الحدث المدمر للأنسجة، يخفف المخ إشارة الألم حتى لا تكون مدركًا لها بشكل مستمر- ويتوقف عن الأذى".

لكن مع الألم المزمن يحدث تجديد وتضخيم للإشارة التي كان ينبغي إيقافها، وكشف تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CdC" أن 1 من كل 5 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة يعانون من الألم المزمن "يصبح الألم مزمنًا عندما يستمر لمدة ثلاثة أشهر، والأكثر من ذلك، أن الألم المزمن يمكن أن يتفاقم بسبب التوتر النفسي والعاطفي.



الالم

طرق تساعد فى التعايش مع الألم المزمنإعطاء الأولوية للنوم

يجب أن يكون النوم الجيد أولوية للأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن، وعلى الرغم من صعوبة النوم بالنسبة لهم يمكنهم التركيز على الأشياء التي يمكن التحكم فيها- الأشياء التي تحدث فرقًا بالفعل، على سبيل المثال ، حاول تجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر والمساء.

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-تأكد من أن درجة حرارة الغرفة مريحة (ليست دافئة جدًا وليست باردة جدًا).

- علاج اضطرابات النوم، إذا كان لديك أحدها، مثل: توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق، حيث إن هذه المشاكل فى النوم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم استجابة الألم".

تمارين التأمل

تمارين التأمل يمكن أن تكون أداة مفيدة للتعامل مع الألم المزمن، حيث يزيل الضغط الذي يساهم في حدوث الصداع النصفي، قوة التأمل تكمن في قدرته على "أخذ انتباهك بعيدًا عن جزء الجسم الذي يؤلمك من أجل البقاء حاضرًا فيما تفعله.

تمارين التنفس

تمارين التنفس لا يمكن الاستهانة بها عندما يتعلق الأمر بالإجهاد وتخفيف الآلام، احصل على وضع مريح وركز على أنفاسك، استنشق بعمق ثم قم بالزفير وتخيل إطلاق الألم من الجسم وتخفيف العضلات.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الألم ممارسة الرياضة الخفيفة التى لا تجهد العضلات، مثل: السباحة، أو تمارين التمدد لتمديد العضلات والتخلص من الألم.