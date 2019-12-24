"قنوات الكالسيوم" تساعد في تطور مرض السكري

نجح باحثون من معهد كارولينسكا في السويد في حل لغز الدور الذي يسببه نوع معين من قنوات الكالسيوم في خلايا بيتا التي تفرز الأنسولين، وذلك في دراسة نشرت، الإثنين، بدورية "PNAS".

وتلعب قنوات "CaV3.1" دوراً هامشياً في خلايا بيتا الصحية، التي تفرز الأنسولين في البنكرياس، ولكنها تصبح مفرطة النشاط مع حدوث داء السكري، وهذا ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان فرط نشاط قنوات الكالسيوم سببا أو نتيجة لمرض السكري.

ووجد الباحثون في معهد كارولينسكا أن زيادة نشاط هذه القنوات يؤدي إلى تدفق مفرط من الكالسيوم، مما يضعف التعبير الجيني للبروتينات "exocytotic" في خلايا بيتا، وهذا يؤدي إلى انخفاض قدرة إفراز الأنسولين في خلايا بيتا، حسب ما أوضحه الدكتور جيا يو، الباحث الأول في الدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد كارولينسكا بالتزامن مع نشر الدراسة.

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وتم التحقيق في دور قنوات "CaV3.1" في تطور مرض السكري من خلال سلسلة من الأساليب، بما في ذلك التجارب على الفئران والبنكرياس وجزر البنكرياس البشرية.

وتشير النماذج التجريبية المستخدمة إلى أن النتائج تنطبق على كلا النوعين 1 و2 من داء السكري، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من ذلك.

وقال الدكتور شاو نيان يانج، أستاذ مشارك في قسم الطب والجراحة الجزيئية: "على مدى فترة طويلة من الزمن تم إهمال الدور المرضي لقنوات خلايا بيتا (CaV3.1) في تطور مرض السكري ومضاعفاته".

وأوضح: "يحدد عملنا التعبير المتزايد عن هذه القنوات كآلية مسببة للأمراض في مرض السكري، مما يعني أنه لا ينبغي إهمال هذه القنوات في أبحاث مرض السكري".