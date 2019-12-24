تعرف علي اهم أسباب تصلب الشرايين

تصلب الشرايين هومرض من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وهوعبارة عن حدوث ضيق في الشرايين التي تمر فيها الدماء وذلك بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدران هذه الشرايين مما يسبب في ضيق مجري الدم سواء الدم من القلب الى الجسم أومن الجسم الى القلب ، وذلك يسبب الكثير من أمراض القلب مثل الأزمات القلبية وجلطات القلب والسكتات الدماغية ، كما يؤدي ضيق مجري الدم وتصلب الشرايين الى ضعف الدورة الدموية في الجسم وعدم وصول الدم المحمل بالأكسجين والغذاء بالقدر الكافي للخلايا والأعضاء .

أسباب تصلب الشرايين :

ارتفاع الكوليسترول :

يعتبر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم من أكثر العوامل التي تسبب تصلب الشرايين وانسداد مجري الدم ، فعند ارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم بسبب كثرة تناول الاطعمة الغنية بالدهون الثلاثية فيعجز الجسم عن التخلص منها فيقوم بترسيبها على جدران الشرايين مما يسبب ضيقها وانسداد مجرى الدم .

ارتفاع ضغط الدم :

عند ارتفاع ضغط الدم يؤدي ذلك الى ضعف الشرايين في أماكن معينة ، مما يجعلها أكثر عرضة لترسب الدهون فيحدث تصلب الشرايين .

كبر السن :

يعد التقدم في العمر وكبر السن من عوامل تصلب الشرايين ، فمع مرور السنين تضعف جدران الشرايين ، وتتراكم الترسبات عليها مما يضيق مجرى الدم .

التدخين :

يسبب التدخين ضيق مجري الدم وتصلب الشرايين ، فالسجائر تحتوي على مادة النيكوتين ، والقطران ، وهي مواد ضارة بالجسم تسبب الكثير من أمراض القلب وغيرها .

السمنة :

تعتبر السمنة وزيادة الوزن من أكبر أسباب تصلب الشرايين ، فالسمنة تسبب زيادة كمية الدهون في الجسم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مما يسبب تراكم هذه الدهون على جدران الشرايين فيضيق مجرى الدم .

الخمول وقلة الحركة :

قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة خاصة في العمل ، مع عدم ممارسة الرياضة يؤدي الى زيادة الترسبات على جدران الشرايين .

التوتر والقلق :

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يعتبر عدم الاستقرار النفسي والتوتر المستمر والتعرض لضغوط الحياة من أسباب تصلب الشرايين .

مضاعفات تصلب الشرايين :

يؤدي تصلب الشرايين الى الاصابة بالكثير من الأمراض منها :

الامراض القلبية : مثل النوبات القلبية ، وجلطة القلب ، والسكتات القلبية ، وتحدث هذه الأمراض بسبب ضعف عضلة القلب نتيجة قلة الدم الواصل اليها أوالخارج منها بسبب ضيق الشرايين .

الجلطة الدموية : بسبب ضيق مجرى الدم ترتفع نسبة حدوث تجمد الدم عند مكان الانسداد فتتكون الجلطات الدموية التي من الممكن ان تنتقل الى القلب .تورم الأطراف :

بسبب ضيق الشرايين تقل كمية الدماء الواصلة الى أعضاء الجسم المختلفة خاصة البعيدة منها مثل القدمين وأطراف الأصابع مما يؤدي الى تورمها وتجمع السوائل فيها .

السكتات الدماغية : بسبب تصلب الشرايين وانسداد مجري الدم ، فانه تقل كمية الدماء التي تصل الى المخ وخلايا الدماغ ، مما يسبب قلة الأكسجين الواصل الى الدماغ فتحدث السكتات الدماغية .

تصلب الشرايين من الأمراض التي لها مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان ، ولذلك يجب عليه الاهتمام بتجنب الاصابة به ، والمسارعة الى علاجه .

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