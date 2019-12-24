تعرف علي أفضل فواكه لتخسيس الوزن بسرعة

عملية التخسيس لا تقتصر على الحميات القاسية فحسب، بينما هناك مجموعة من الاجراءات البسيطة التي تلعب دورا بارزا في حرق الدهون، ومنها ادراج بعض الأطعمة الصحية في النظام الغذائي اليومي.

على رأس الأطعمة التي تساعد على التخسيس، هي الفاكهة الطازجة الغنية بالألياف، كما أنها في الوقت نفسه خيارات شهية. لكن ليس كل الفاكهة تلعب هذا الدور، لذلك تعرفي على قائمة بأفضل أنواع الفاكهة التي تساعد على الشبع والتخسيس.

أفضل الفواكه للتخسيس

1. الأفوكادو:

الأفوكادو غني بأحماض أوميغا 9 الدهنية ، وهو عنصر طبيعي رائع لفقدان الوزن، لأنه يعزز عملية الأيض عن طريق حرق الدهون وزيادة الطاقة. لذلك تناولي ثمرة أفوكادو يومياً سواء عن طريق إضافتها للسلطة أو تناولها في شكل عصير دون إضافة سكر.

2. الليمون:

من أفضل الوصفات الطبيعية لتعزيز عملية حرق الدهون، هو مزيج الليمون والعسل الذي سيساعدك بشكل رائع في إنقاص الوزن. الليمون ثمرة تحتوي على الريبوفلافين وفيتامين ب ومعادن مثل الفسفور والمغنيسيوم ، بالإضافة إلى فيتامين سي. اشربي مزيج الليمون والعسل كل صباح لانقاص الوزن وإزالة السموم.

3. البطيخ:

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السعرات الحرارية التي تدخل الجسم عند تناول كوب واحد من عصير البطيخ هي 50 سعرة حرارية. وفي الوقت نفسه هي فاكهة غنية بالفيتامينات A و B و C بالإضافة إلى الليكوبين والذي يحمي من أمراض القلب والسرطان.

4. الموز:

سوف يمنحكِ تناول موزة واحدة شعور بالشبع من ثم لن تتناولي كثير من الحصص. كما أن الموز يمد الجسم بالطاقة مما يساعدك على الحركة وحرق الدهون بسرعة أكبر.

5. الجريب فروت:

أظهرت الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون الجريب فروت بشكل يومي يفقدون الوزن أسرع. الجريب فروت هو ثمرة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف لذلك يُفضل تناولها كجزء من وجبة الإفطار لتعزز الشعور بالشبع لساعات.

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