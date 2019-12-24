دراسة تؤكد أن السباحة بلماء البارد قد تخلصك من الأكتئاب

كشف بحث تم على حالة واحدة ونشر في المجلة العلمية (British Medical Journal Case Reports) أن القفز بالماء البارد والسباحة فيه من شأنه أن يساعد في علاج مشكلة الاكتئاب.

الشخص الذي تم دراسته في هذا البحث يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يتناول مضادات الاكتئاب منذ بلوغه السابعة عشر من العمر.

بدورهم أشاروا الباحثون القائمون على الدراسة أن ممارسة الأنشطة الرياضية الخارجية والسباحة من شأنها أن تقلل من أعراض الإكتئاب.

في المقابل وجد الباحثون دورًا كبيرًا للسباحة بالماء البارد والتخلص من الإكتئاب، وفسر الباحثون ذلك أنه الغطس بالماء البارد يحفز ردة فعل التوتر، والتي تتضمن الهرمونات والوظيفة، وهذا الأمر يسبب:

ارتفاع معدل نبض القلب وضغط الدم ووتيرة التنفس

افراز هرمونات التوتر

Advertisements

هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على الإصابة بالاكتئاب وبالتالي يخلصك منها.

في المقابل، أوضح العديد من الأشخاص الذين جربوا هذا الامر، أن السباحة بالماء البارد لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى، فهي تقلل من فرص الإصابة بالرشح والإنفلونزا.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة أن هذا الأمر يفتح أبوابًا لتطوير طريقة علاجية لمرض الاكتئاب، مما يساعد المرضى على التحكم بأعراضهم لفترة أطول من الوقت.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن الاستمرار في العمل يحمي من الاكتئاب

وفاة أكثر من 100 شخص بفيروس الإنفلونزا الموسمية في إيران