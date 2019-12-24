دراسة تؤكد أن قلة النوم تجعلك أكثر غضبا

كشفت نتائج دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة (Iowa State University) ونشرت في المجلة العلمية (Journal of Experimental Psychology) أن فقدان ساعتين من النوم يوميًا من شأنه أن يجعلك أكثر غضبًا.

إلى جانب ذلك، أشار الباحثون القائمون على الدراسة أن قلة النوم، من شأنها أن تؤثر على التوتر ومشاعر الحزن والحماس لديك بشكل عكسي.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج من خلال استهداف عدد من المشتركين الذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: حافظوا على روتين النوم الخاص بهم، أي سبع ساعات من النوم.

المجموعة الثانية: قلت ساعات النوم لديهم بمقدار ساعتين إلى أربعة كل ليلة.

بعد ذلك، تم طرح عددًا من الأسئلة على المشتركين، ووضعوا في حالات مختلفة مثل سماع أصوات مزعجة، وذلك بهدف معرفة طريقة تعاملهم مع الأمور.

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ووجد الباحثون أن مشاعر الغضب جراء هذه الأمور كانت أعلى لدى المشتركين في المجموعة الثانية، أي من قلت ساعات نومهم.

وأفاد الباحثون أن عدد ساعات النوم للشخص الطبيعي يجب أن تتراوح ما بين 6-8 ساعات تقريبًا.

وأكد على ضرورة مراقبة النفس في حال الحصول على عدد ساعات أقل، من أجل تعديل ذلك وتصحيحه.

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