شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح عرض أطفالك المصابين بالأنفلونزا على الطبيب ضرورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ميشيل والش، المدير الطبي لقسم الطوارئ للأطفال في مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال بجامعة فاندربيلت الأمريكية، "إننا نشهد قفزة في عدد المرضى القادمين إلى قسم الطوارئ لدينا من أجل أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا".

وتابعت "والش" : "زادت زيارات قسم الطوارئ بنسبة 30٪ في الأسابيع الأخيرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”.

وأكدت" المدير الطبي لقسم الطوارئ للأطفال " في بيان صحفي بالمستشفى: "ما توصلنا إليه هو أن غالبية هذه الزيارات كان يمكن تجنبها، ولا يحتاج الكثير منهم إلى الدخول إلى المستشفى".

وأوضحت "والش" متى يجب نقل الأطفال المصابين بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا إلى قسم الطوارئ، ويجب إحضارهم إذا كان لديهم:

صعوبة في التنفس أو الضيق

جفاف

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صداع شديد أو ألم في الرقبة

ارتفاع في درجة الحرارة يؤدي إلى تغيير في السلوك "تشنجات".

وللحد من انتشار الأنفلونزا ونزلات البرد ، ينصح أطباء فاندربيلت الناس بما يلي:

غسل اليدين بشكل متكرر

تغطية الفم عند السعال والعطس

ارتداء قناع عندما تكون لديك علامات مرض ، والبقاء في المنزل