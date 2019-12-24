44٪ من الأزواج يرون أن الخلافات الزوجية مرة أسبوعياً تساعد على علاقات صحية طويلة

وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة أن 44٪ من الأزواج يرون أن الخلافات الزوجية أكثر من مرة واحدة في الأسبوع تساعدهم على الحفاظ على علاقات صحية لفترة طويلة.

وفقاً لموقع برايت سايد من المرجح أن يبقى الأزواج الذين يجادلون كثيراً، ولكن دائماً بطريقة سلمية، معاً لأنهم على الرغم من كل سوء التفاهم الصغير، يعرفون أن حبهم حقيقي وصادق.

1- الخلافات الزوجية والجدال علامة على وجود علاقة ناضجة

يرى العلماء أن الأزواج الذين تنشب بينهم بكثرة الخلافات الزوجية يحبون بعضهم بعضاً حقاً

إن تجنب الصراع المستمر ليس بالتأكيد أفضل وسيلة لبناء علاقة طويلة الأمد. على العكس من ذلك، إذا كنت قادرة على التعبير عن رأيك بوضوح عند الجدال، فهذا يعني أنك على استعداد لنقل حبك إلى مستوى آخر.

الأشخاص الناضجون لا يلجأون إلى الهجمات الشخصية أو الصراخ أيضاً. بدلاً من ذلك، يحاولون دائماً الوصول إلى حل وسط وتحسين علاقتهم حتى لو وصل الأمر إلى نشوب خلافات زوجية.

2-كثرة الخلافات قد تكون دلالة على الاهتمام

بالطبع، سيكون من الأسهل بكثير أن تغض الطرف عن بعض عادات شريك حياتك التي تثير جنونك. لكن كونك مستعدة لتحمل كل الألم وعدم الراحة في الحديث وكثرة الجدال للحصول على نتيجة أفضل في المستقبل قد يكون علامة على حبك الحقيقي.

اقرا ايضاً:

6 مؤشرات على أن علاقتك مع الشريك وصلت إلى نهايتها

فقط تذكري كم مرة كان هناك خلاف مع والديك أو إخوتك؟ الأمر نفسه ينطبق على شريكك.

3-جعل التواصل أسهل

من أجل خلق الثقة في علاقتك، لا ينبغي عليك الصمت. على العكس من ذلك، من الضروري أن تتعاملي مع شريكك بعقل متفتح، وتتحملي مسؤولية أفعالك وتستمعا إلى بعضكما بعناية.

نظراً لأن الجدال هو أحد أشكال الاتصال الرئيسية والأكثر صدقاً، فهو يساعد حقاً في تسريع مشاعر الألفة والثقة والاتصال وتعليم شريكك كيفية التواصل معك بطريقة أكثر إنتاجية.

4. الجدال والشجار هو علامة على وجود علاقة صحية

Advertisements

يعتقد علماء النفس أن هناك نقاطاً أساسية لعلاقة صحية وسعيدة، والجدال هو واحد منهم، إذا لم يناقش الزوجان أبداً، فقد تكون هذه علامة على أن شيئاً ما ليس صحيحاً تماماً معهم.

يساعد الجدال الأزواج على إعادة النظر في قيمهم ومشاعرهم من خلال معالجة ومناقشة الأشياء المهمة بالنسبة لهم. ومع ذلك، يجب أن تكون حجتك صحية وغير قتالية - حاولي دائماً تحديد نقاطك دون استدعاء الأسماء أو رفع صوتك.

5. الخلافات تجعل التواصل أقوى.

عندما تتجادلين مع شريك حياتك، لا يهم إذا فزت أو خسرت. الشيء الأكثر قيمة هو أن تتعلما الكثير عن بعضكما البعض، والأهم من ذلك، عن نفسك.

النزاعات الصغيرة تساعد كليكما على كشف طبيعتك الحقيقية وتظهر لشريكك كيفية التعامل معها. وإذا تمكنت من التغلب على جميع التحديات معاً، فستتعلمين كيفية تسوية وتعزيز الروابط بينكما.

6. الخلافات تنقذ الحياة الزوجية من الملل

قد تؤدي النزاعات البناءة إلى إشعال شرارة علاقتك وتجعلها أكثر إثارة.

إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها لتحويل الخلافات بينك وبين الشريك إلى مناقشة مثمرة:

يجب احترام الشريك، أنتما بشر لديهما نقاط ضعف، لذلك لا تضغطي أسفل الحزام وتضغطي على الأشياء التي قد تؤذي شريكك بشكل لا رجعة فيه.

اعتذري. إذا كان هذا العمل الصغير لن يجعلك تشعرين بالضعف، سيظهر لشريكك أنك لا تزالين تهتمين به.

إن إدخال أصدقائك أو أقاربك في الخلافات قد يجعل شريكك يشعر بالعزلة وعدم الاحترام، لذلك ابذلي قصارى جهدك لحل المشكلة بنفسك قبل مخاطبة أي شخص.

قد يهمك ايضاً:

ما الذي يمكن أن يطّلع عليه الأبناء من الخلافات الزوجية؟

الخلافات الزوجية تؤثر بشكل سلبي على صحة الأبناء