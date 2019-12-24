تعرف علي أهم أعراض الوسواس القهري

تتفاوت أعراض الوسواس القهري – وهي الأفكار المزعجة والتصرفات القهرية – من شخص لاخر. ومن بين أكثر الأفكار المزعجة انتشارا نجد:

الخوف من الاتساخ أو التلوث.

الخوف من التسبب بالضرر للاخرين.

الخوف من الأخطاء.

الخوف من الإحراج أو من الفشل والتورط بسلوك غير لائق على الملأ.

الخوف من الأفكار السيئة أو الشعور بالخطيئة.

الحاجة المبالغ بها للتنظيم، التكامل والدقة.

انعدام الثقة بالنفس بشكل مبالغ به، والحاجة الدائمة للحصول على موافقة الاخرين.

أما من بين السلوكيات القهرية الواسعة الانتشار، فسنلاحظ الأمور التالية:

الاستحمام أكثر من مرة، أو غسل اليدين بشكل متكرر.

الامتناع عن مصافحة الاخرين أو ملامسة مقبض الباب.

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تكرار فحص الأمور بوتيرة عالية، مثل الأقفال أو مواقد الغاز.

العد بشكل متواصل – سواء بصمت أو بصوت عال – خلال القيام بالأعمال اليومية العادية.

التشديد على ترتيب وتنظيم الأغراض الشخصية بشكل دائم، وبصورة ثابته.

تناول مجموعة معينة وثابتة من الأغذية، ووفق ترتيب ثابت.

التلعثم خلال الحديث، إضافة لتخيلات وأفكار مزعجة لا تختفي من تلقاء نفسها، ومن شأنها أن تسبب اضطرابات النوم.

تكرار كلمات، مصطلحات، أو صلوات معينة بشكل دائم.

الشعور بالحاجة للقيام بنفس المهام عدة مرات.

تجميع والاحتفاظ بأغراض ليس لها أية قيمة ظاهرة للعيان.

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