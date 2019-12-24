تعرف علي أهم و أبرز فؤائد زيت الورد

تتعدد فوائد زيت الورد للجسم وخاصة فوائد دهن الجسم بزيت الورد . أن زيت الورد الأساسي هو نوع من الزيوت التي يشيع استخدامها في الروائح. تم الحصول عليها من نبات Rosa damascena ، وهي تحتوي على مركبات الزهور العطرية. نظرًا لأنه يُعتقد أن هذه المركبات تمتلك خواص علاجية ، يتم استخدام زيت الورد الأساسي في عدد من الأغراض المتعلقة بالصحة.

وفقًا لممارسي العلاج بالروائح العطرية ، فإن استنشاق جزيئات الزيوت الأساسية أو امتصاص الزيوت الأساسية عبر الجلد ، ينقل الرسائل إلى الجهاز الحوفي – وهي منطقة دماغية مسؤولة عن التحكم في العواطف والتأثير على الجهاز العصبي يُعتقد أن هذه الرسائل تؤثر على العوامل البيولوجية مثل معدل ضربات القلب ومستويات الضغط وضغط الدم والتنفس ووظيفة المناعة. وعند تطبيق زيت الورد علي البشرة مباشرة يساعد فيترطيب البشرة الجافة ويكافح علامات الشيخوخة المبكرة ، والتخلص من التوتر والاجهاد ، ومحاربة حب الشباب وعلاج الارق ، ويساعد علي التخلص من أعراض انقطاع الطمث ، يعزز الرغبة الجنسية .

فوائد زيت الورد للجسم والدهن

1- دهن الجسم بزيت الورد يساعد علي علاج الاكتئاب والقلق :

يتميز زيت الورد برائحتة العطرة الجميلة التي تساعد علي تعزيز حالتك المزاجية .تشير العديد من الدراسات الأولية إلى أن زيت الورد الأساسي قد يساعد في تخفيف القلق .

على سبيل المثال ، فحصت دراسة نُشرت في مجلة Nephro-Urology Monthly في عام 2016 استخدام العلاج العطري بماء الورد للقلق لدى مرضى غسيل الكلى ووجدت أن ماء الورد قد قلل بشكل ملحوظ من مستويات القلق . كما أظهرت الدراسات ان العلاج بالروائح العطرية مثل رائحة الورد للنساء بعد الولادة لمدة 15 دقيقة مرتين في الاسبوع لمدة اربع أسابيع انخفاضًا كبيرًا في درجات اكتئاب ما بعد الولادة فحسب ، بل أبلغن أيضًا عن تحسن ملحوظ في اضطرابات القلق العامة .

لأستخدام زيت الورد لعلاج القلق والأكتئاب قم بمزج 2 قطرات من زيت الورد و2 قطرات من زيت اللافندر ثم قم بتطبيقه موضعيًا على معصميك ومؤخرة رقبتك يساعدك هذا الاجراء علي تقليل التوتر والاكتئاب .

2. زيت الورد يساعد علي مكافحة الشيخوخة :

يتم استخدام زيت الورد ضمن قائمة أفضل الزيوت الأساسية المضادة للشيخوخة. فهو يساعد علي مكافحة الشيخوخة المبكرة ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة . وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ، وخصائص مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة التي تشجع على تلف الجلد وشيخوخة الجلد. يمكن أن تتسبب الجذور الحرة في تلف أنسجة الجلد ، مما ينتج عنه تجاعيد وخطوط وجفاف .

لاستخدام زيت الورد لمكافحة الشيخوخة قم بمزج 3 قطرات من زيت الورد مع 2 قطرة من زيت الجوجوبا ثم قم بتطبيقها علي بشرتك يساعد علي شد البشرة وتنعيمها ومنع ظهور التجاعيد وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة .

3.يساعد دهن الجسم بزيت الورد علي محاربة حب الشباب :

هناك العديد من صفات زيت الورد الأساسي الذي يجعله علاجًا طبيعيًا رائعًا للبشرة . يتميز زيت الورد بخصائصه المضادة للميكروبات والخصائص المضادة للالتهابات والخصائص المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وبالتالي يساعد علي منع ظهور حب الشباب .

لأستخدام زيت الورد لعلاج حب الشباب قم بمزج 2 قطرة من زيت الورد مع 2قطرة من زيت الزعتر و 3 قطرات من زيت جوز الهند ثم قم بتطبيقها علي المناطق المصابة بحب الشباب .

4. زيت الورد للجسم يساعد علي التخلص من أعراض انقطاع الطمث :

يعد زيت الورد الأساسي مفيدًا للنساء اللائي يخضعن لانقطاع الطمث ، وفي دراسة أجريت عام 2008 إلى الطب البديل والتكميلي القائم على الأدلة. علي 52 أمرأة وتم تقسيمه الي مجموعتين المجموعة الاولي تحتوي علي 25 امرأة تعاني من أعراض انقطاع الطمث خضعن للتدليك الأسبوعي بمزيج من الزيوت الأساسية زيت الورد ، وزيت اللافندر ، وزيت الياسمين وبعد ثمانية أسابيع ، أبلغ أعضاء الدراسة الذين تلقوا التدليك تحسنا أكبر بكثير في أعراض انقطاع الطمث (مثل الهبات الساخنة) مقارنة مع المجموعة الثانية البالغ عددهم 27 الذين لم يتم تدليكهم .

5.يساعد زيت الورد على التخلص من الأرق :

تشير دراسة صغيرة نشرت في العلاجات التكميلية في الممارسة السريرية في عام 2014 إلى أن زيت الورد الأساسي قد يحسن نوعية النوم لدى الأشخاص الذين يدخلون المستشفى في وحدات الرعاية التاجية . وهناك تجربة شملت 60 شخصًا ، كان أولئك الذين تلقوا عناية روتينية بالإضافة إلى العلاج بالروائح العطرية بزيت الورد لمدة ثلاث ليال تالية يتمتعون بنوم أفضل مقارنةً بغيرهم .

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لاستخدام زيت الورد للتخلص من الارق قم بأخذ حمام دافئ ثم قم بتطبيق جسمك بمزيج من زيت الورد وزيت اللافندر وزيت اللوز الحلو مع تدليك جسمك بهذا المزيج لبضع دقائق ثم استمتع بليلة نوم هادئة .

6.يساعد زيت الورد علي تقليل تشنجات الحيض وتقليل الألم :

يساعد زيت الورد علي التقليل من تشنجات الحيض والتقليل من الالم وذلك عندما يقترن زيت الورد بزيت اللافندر وزيت القرفة وزيت القرنفل مع تخفيفهم ومزجهم بزيت ناقل مثل زيت اللوز ثم القيام بتدليك بطنك بهذا المزيج . وهناك دراسة نشرت في الطب البديل والتكميلي المبني على الأدلة في عام 2013 ، وجد العلماء أن النساء اللائي خضعن للتدليك البطني مرة واحدة يوميًا لمدة سبعة أيام قبل الحيض باستخدام مزيج الزيت ، عانين من ألم أقل (شدة ومدة على حد سواء) مقارنة بالنساء اللائي تلقين تدليك مع زيت اللوز وحده.

وفي دراسة أخرى ، نُشرت في مجلة طب النساء والولادة في عام 2015 ، أن النساء اللائي استخدمن التدليك الذاتي للعلاج بالروائح العطرية باستخدام زيت الورد كان لديهن آلام أقل في الحيض في الدورة الثانية مقارنة بأولئك الذين مارسوا التدليك الذاتي بزيت اللوز غير المعطر أو لم يعالجوا.

7.يعزز زيت الورد الرغبة الجنسية :

نظرًا لأنه يعمل كعامل مضاد للقلق ، فإن الزيت الورد العطري يمكن أن يساعد الرجال بشكل كبير في العجز الجنسي المرتبط عن طريق تقليل القلق والتوتر لديهم . كما انه قد يساعد أيضًا على تحقيق التوازن بين الهرمونات الجنسية ، والتي يمكن أن تسهم في زيادة الدافع الجنسي .

ولاستخدام زيت الورد لتعزيز الرغبة الجنسية قم بنشره في الهواء أو ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات موضعياً على رقبتك وصدرك . كما يمكنك مزج زيت الورد مع زيت ناقل مثل الجوجوبا وجوز الهند أو الزيتون لتدليك جسمك به وستلاحظ نتائج مبهرة .

كيف يمكنك دمج زيت الورد في روتينك :

يمكنك استخدام زيت الورد بطرق مختلفة. ضعه مباشرة على الجلد أو أضف بضع قطرات منه إلى جل الاستحمام أو الي حوض الاستحمام الخاص بك أو كريم الوجه . كما يمكنك استخدامه في تدليك الجسم لجني فوائد الترطيب على كامل الجسم . كما بمكنك مزجه مع بعض الزيوت الاساسية وتدليك جسمك به لتعزيز فوائدة مثل زيت اللافندر ، وزيت القرنفل ، وزيت القرفة وتخفيفهم بزيت ناقل ويفضل ان يكون زيت اللوز الحلو .

بعض الاحتياطات التي يمكن اتباعها عند استخدام زيت الورد الاساسي :

هذا الزيت غير موصى به للاستخدام الداخلي .

لا تستخدم أبدًا أي زيوت أساسية قريبة جدًا من الأغشية المخاطية مثل عينيك. إذا كان لديك بشرة حساسة ، فقم دائمًا بتخفيف زيت الوردة العطري باستخدام زيت ناقل وقم بإجراء اختبار البقعة قبل الاستخدام الموضعي .

احرص دائمًا على الاحتفاظ بالزيوت الأساسية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

يمكن استنشاق زيت الورد الأساسي أيضًا بعد رش قطرة أو اثنتين من الزيت على قطعة قماش أو منديل ، أو باستخدام ناشر للروائح العطرية أو مبخر.

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