تعرف علي أهم و أبرز فؤائد مستخلص بذور العنب

بذور العنب وفوائد مستخلص بذور العنب متعددة حيث تمد الجسم بمجموعة من الفيتامينات والحماية ضد الأمراض . فوائد مستخلص بذور العنب ستجعلك تحرص على تناوله واستخدامه بشكل دائم . تتعدد فوائد العنب فهو من الفواكه المفضلة في جميع أنحاء العالم نظراً لطعهما المميز وفوائدها الصحية المتععدة ، وتتميز فاكهة العنب بالفوائد الصحية لبذورها أيضاً ، حيث أن بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة التي قد تمنع الإصابة بأمراض القلب وتلف المخ وشيخوخة الجلد والكثير من الفوائد الصحية الأخري التي سوف نعرضها لكم في هذة المقالة .

مستخلص بذور العنب :

مستخلص بذور العنب هو مادة طبيعية غنية بمضادات الأكسدة التي يتم استخلاصها من بذور العنب ، وتحتوي علي مستويات عالية من المركبات متعددة الفينول مثل مركب البرانثوسيانيدين وهي عبارة عن مضادات أكسدة قوية ومسؤولة عن معظم فوائد مستخلص بذور العنب .

فوائد مستخلص بذور العنب:

1- مستخلص بذور العنب يخفض مستويات ضغط الدم :

أثبتت إحدي الدراسات علي الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أن انخفض لديهم مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بعد العلاج باستخدام مستخلص بذور العنب .

تتميز متلازمة التمثيل الغذائي بمجموعة من المشاكل الصحية مثل الدهون الزائدة في البطن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم ومقاومة الأنسولين والالتهابات والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني .

2- يحسن مستخلص بذور العنب تدفق الدم :

أثبتت دراسة استمرت لمدة 8 أسابيع علي 17 امرآة بعد انقطاع الطمث أن تناول 400 ميلليجرام من مستخلص بذور العنب كان له آثار في ترقق الدم ويُقلل من خطر تكون جلطات الدم .

3- منع مستخلص بذور العنب الإصابة بمرض الزهايمر :

يساعد مستخلص بذور العنب في تأخير تطور مرض الزهايمر ، حيث أنه يُخفف من الالتهاب ويمنع تراكم المواد المعروفة بتكوين لويحات في المخ التي تُسبب مرض الزهايمر .

4- يساعد مستخلص بذور العنب علي دعم القلب و الأوعية الدموية :

أثبتت الدراسات أن استهلاك المكملات الغذائية لبذور العنب ( 2 جرام يومياً ) تحمي الأوعية الدموية من التلف الذي تُسببه الجذور الحرة عن طريق زيادة أكسيد النيتريك NO .

ويساعد مستخلص بذور العنب في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، ويمنع أكسدة LDL ( الكوليسترول السيئ ) في الأوعية الدموية ، وبالتالي يُقلل من تراكم البلاك أو تصلب الشرايين .

5- يساعد مستخلص بذور العنب في منع الإصابة بمرض السرطان :

أثبتت الدراسات أن مستخلص بذور العنب يساعد علي الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والقولون ، ولكن لا زال هناك حاجة إلي المزيد من الأبحاث والدراسات لإثبان أن مستخلص بذور العنب يساعد علي الوقاية من السرطان أو علاجه .

6- يساعد مستخلص بذور التئام الجروح :

يساعد مستخلص بذور العنب علي التسريع من عمليو التئام الجروح حيث أنه يحفز من إنتاج VEGF ويمنع عملية الأكسدة ويعمل علي مكافحة الميكروبات ، وبالتالي يساعد مرهم مستخلص بذور العنب بتركيز 5 % علي تحسن كبير في التئام الجروح بعد إجراء عملية جراحية .

7- يساعد مستخلص بذور العنب علي حماية الكبد من الأمراض :

يساعد مستخلص بذور العنب علي خفض مستويات إنزيمات الكبد ومنع تراكم الدهون علي الكبد ، وأثبتت الدراسات علي حيوانات التجارب أن مستخلص بذور العنب يساعد علي حماية الكبد من التلف الناتج عن :

انسداد القناة الصفراوية

التسمم بالمعادن الثقيلة

الاسيتامينوفين

قطع إمدادات الدم

المواد الكيميائية

يحتوي مستخلص بذور العنب علي فيتامين ( ج ، هــ ، بيتاكاروتين ) التي تساعد علي حماية كل من المخ والكبد من ضرر عملية الإجهاد التأكسدي .

كما يساعد مستخلص بذور العنب علي حماية تلف الكبد الناتج عن الأفلاتوكسين ، والأفلاتوكسيدات هي عبارة عن سموم العفن الخطيرة التي يُمكن أن تلحق الضرر بالكبد والتي يُمكن أن تُسبب تلف و سرطان الكبد .

8- يساعد مستخلص بذور العنب علي حماية الكلي من الأمراض :

يساعد علي تحسين وظائف الكلي بسبب خصائصه القوية المضادة للأكسدة و المضادة للالتهابات ويساعد مستخلص بذور العنب علي حماية الكلي من الأدوية السامة وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق :

خفض علامات الالتهاب ( IL – 1 B- TNF l )

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رفع جزئيات الحماية ( HDL ‘ NO ‘Cgmp )

تعزيز وظائف الكلي ( تقليل الكرياتين ، اليوريا ، حمض اليوريك )

منع أكسدة و تراكم LDL

9- يمنع مستخلص بذور العنب من تساقط الشعر :

يحتوي مستخلص بذور العنب علي مركب البروسيانيدين وهو من مضادات الأكسدة القوية التي تدعم نمو الشعر ، عن طريق تحفيز بصيلات الشعر ومنع تساقطه .

10- يساعد مستخلص بذور العنب علي فقدان الوزن الزائد من الجسم :

يدخل مستخلص بذور العنب في تركيب العديد من المكملات الغذائية لتحفيز فقدان الوزن الزائد، حيث يعمل مستخلص بذور العنب علي الآتي :

منع تراكم الدهون وتكوينها في الكبد

تعزيز حرق الدهون في منطقة البطن

خفض مستويات الكوليسترول و الدهون في الدم

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11- يساعد مستخلص بذور العنب علي تعزيز الصحة الإنجابية ومستويات التستوستيرون :

يساعد مستخلص بذور العنب وعصير العنب علي رفع مستويات هرمون التستوستيرون وتساعد علي منع تلف الخصية الناتج عن :

العلاج الكيمائي

بعض أنواع الأدوية

الإصابة

التعرض للمواد الكيميائية السامة

12- يساعد مستخلص بذور العمب علي منع الإصابة بمرض السكري :

يساعد مستخلص بذور العنب علي خفض مستويات الجكوز في الدم ، وهفض مستويات الكوليسترول والدهون مع زيادة إفراز الأنسولين ودعم مضادات الأكسدة .

بالإضافة إلي ذلك ، يحمي مستخلص بذور العنب من الإصابة من مضاعفات مرض السكري والتي تشمل علي الآتي :

أمراض القلب والأوعية الدموية

ضعف المثانة

تلف المخ

الاعتلال العصبي ( تلف الأعصاب )

ضعف الرئة

إعتلال الكلي ( تلف الكلي )

بعد أن تعرفنا علي الفوائد الصحية العظيمة لمستخلص بذور العنب ، يُمكنك الحصول عليه في صورة كبسولات كمكمل غذائي ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استهلاكه .

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