تعرف علي اهم و أبرز فؤائد منقوع البامية

فوائد منقوع البامية عديدة جدا وخاصة لمرضى السكري لذلك ينصح بتناول منقوع البامية لكل الأشخاص لما له من فوائد رائعة للجسم والصحة . أن البامية هي أحد الخضروات المشهورة و التي يتم زراعتها و تناولها في جميع أنحاء العالم تقريباً. و تعتبر البامية أحد الأطعمة المغذية و المفيدة ذات المذاق الرائع و الذي يفضله العديد من الناس حول العالم.

و تنتمي البامية إلى العائلة الخبازية في النباتات و التي تزرع في الأماكن ذات المناخ الدافيء و المعتدل. و كأحد أنواع الخضروات فإن البامية تحتوي على العديد من الفيتامينات و المعادن و التي تعتبر ضرورية للجسم. لذلك حتى و إن كنت لا تحب البامية، فيمكنك تناولها من أجل الحصول على فوائدها الرائعة.

و ليس تناول البامية فقط، بل أن شرب منقوع البامية أيضاً يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية الرائعة، و لكن كيف نقوم بتحضير منقوع البامية ؟ وماهي فوائد البامية ومنقوع البامية ؟

فوائد منقوع البامية

1- منقوع البامية يمنع السرطان

يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالفولات مثل البامية جزء مهم من الوقاية من السرطان. و يساعد حمض الفوليك على إنتاج خلايا الدم الحمراء و صنع الحمض النووي و إصلاح التلف. تناول كميات كبيرة من الفولات قد يساعد في الحماية ضد بعض أنواع السرطان و التي تشمل سرطان الثدي و الأمعاء و الرئة و البنكرياس.

و يعتقد بعض الباحثين أن إنخفاض مستويات حمض الفوليك في الجسم قد يزيد من خطر نمو خلايا السرطام في الجسم، و هذا بسبب الدور الذي يلعبه حمض الفوليك في إنتاج خلايا الدم و إصلاح تلف الخلايا.

2- يمنع منقوع البامية الإصابة بأمراض الكبد

الكبد هو العضو المسؤول عن تطهير الجسم من النفايات عن طريق إزالتها من الدم، و يمكن للبامية أن تساعد على تنظيف الكبد من السموم. و ذلك لأان البامية تحتوي على مادة لزجة لها القدرة على الإرتباط بالأحماض الصفراوية و الكوليسترول لمساعدة الكبد على إخراج السموم من الجسم.

طريقة عمل مخلل البامية وفوائده

و تشير إحدى الدراسات إلى أن منقوع البامية يمكن أن يساعد على مقاومة أمراض الكبد المزمنة، كما أنه يقلل من آثار الجزيئات الحرة الضارة و التي يمكن أن تسبب تلف الخلايا و تتسبب في الإصابة بالعديد من أمراض الكبد. و يرجع هذا إلى قدرتها على تثبيت أغشية خلايا الكبد مما يجعلها تقاوم الجزيئات الحرة.

3- يمنع منقوع البامية السكتات الدماغية

البامية غنية بفيتامين ” C ” ز الذي يعتبر أحد أقوى مضادات الأكسدة التي لا ينتجها جسم الإنسان. و يلعب فيتامين ” C ” دوراً هاماً في خفض ضغط الدم المرتفع و الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، و بالتالي تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. و تشير إحدى الدراسات التي أجريت على منقوع البامية أنه ساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 42 % للأشخاص الذين تناولوا منقوع البامية مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا منقوع البامية.

4- منقوع البامية يحافظ على صحة القولون

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البامية تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، حيث توفر الحصة الواحدة من البامية حوالي 3 – 4 جرامات من الألياف. و على عكس المواد الغذائية الأخرى مثل الكربوهيدرات و الدهون، فإن الألياف الغذائية لا يستطيع الجسم إمتصاصها أو هضمها. و بدلاً من ذلك فإن الألياف تمر عبر المعدة و الأمعا و القولون و تخرج من الجسم. و تساعد الألياف على زيادة حجم البراز مما يسهل خروجه من الجسم، كما انها تخلق حاجز واقي و حامي للأمعاء مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

5- يخفض منقوع البامية مستويات الكوليسترول في الدم

وفقاً لجمعية القلب الأمريكية، فإن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم الأكثر عرضة لإرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. و عندما يتم الجمع بين مستويات الكوليسترول المرتفعة و مرض السكري، فهذا يسبب ضرر كبير للصحة.

و لحسن الحظ، يمكن لمنقوع البامية أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البامية على تقليل نسبة الدهون في الجسم عن طريق تقليل إمتصاص الكوليسترول في الدم.

6- يحسن تناول منقوع البامية من صحة العقل

تحتوي البامية على نسبة كبيرة من البوتاسيوم و الذي يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على وظائف المخ. و تتيح مستويات البوتاسيوم العالية وصول المزيد من الأوكسجين إلى المخ مما يحفز النشاط العصبي و يزيد من الوظيفة الإدراكية. لذلك فهي تعتبر غذاء جيد للمخ.

البوتاسيوم يساعد أيضاً في منع الإصابة بالسكتات الدماغية، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من إرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لأنها تساعد على إسترخاء الأوعية الدموية، و هذا يعني تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

7- يوفر منقوع البامية الكالسيوم للجسم

إذا كنت شخص نباتي لا يتحمل اللاكتوز، فقد يكون من الصعب عليك تلبية إحتياجات اليومية من الكالسيوم. و تعتبر البامية مصدر جيد للكالسيوم بعيداً عن منتجات الألبان. و يقدم كل كوب من البامية حوالي 82 ملليجرام من الكالسيوم، و هي تعتبر نسبة جيدة.

و يعد الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة العضلات و الأعصاب و الحفاظ على بنية العظام، مما يمنع الإصابة بهشاشة العظام.

تناول منقوع البامية يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، و ذلك بسبب إحتواء البامية على العديد من الفيتامينات و المعادن التي يحتاجها الجسم. شرب منقوع البامية يساعدك على تقوية الجسم و الحفاظ على صحة أعضاء الجسم ضد الأمراض.

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