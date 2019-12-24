فتاة أسترالية تقطع 4500 كيلومتر على ظهر جوادها هربًا من ضغوط الحياة

أكملت امرأة للتو رحلة ملحمية امتدت لمسافة 4500 كيلومتر في أنحاء أستراليا، هرباً من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء، حسبما جاء في تقارير إخبارية أمس.وأفادت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية بأنّ ستيف جيبي (27 سنة)، استغرقت سبعة أشهر ونصف الشهر في قطع جنوب القارة الأسترالية، من نهر «سنووي ريفر» في ولاية فيكتوريا بجنوب شرقي البلاد، وحتى نهر «مارغريت» جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية.

ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع الأموال أو تحطيم أرقام قياسية أو حتى تحقيق دعاية، ولكنّها أرادت فقط الهروب من ضغوط الحياة اليومية. وقالت لشبكة «إيه بي سي»، إنّ «الجميع يرغبون في أن يكونوا في سلام، ويرغبون في هذا الهدوء. وهذا هو ما تمكنت من العثور عليه».

وكان أكبر ما يشغل بال جيبي أثناء عبورها الفضاء الشاسع في صحراء أستراليا الوسطى، هو البحث الذي لا ينتهي عن ماء من أجل جواديها، ريتشارد وتيكلز.وقد أطلقت جيبي، مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أثناء رحلتها، ما مكّنها من العثور على أشخاص على طول الطريق، دعوها إلى العشاء والاستحمام. وقد ساعدها أحد الأشخاص لعبور صحراء نولاربور، بسيارة تحمل قشاً وماءً.وتتطلع جيبي الآن إلى قطع أنحاء أميركا الشمالية على ظهر جواد.

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