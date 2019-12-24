تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودنج القهوة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة نشا

3 x معلقة كبيرة نسكافيه

3 x معلقة كبيرة قطع شيكولاتة (للتزيين)

2 x معلقة كبيرة كاكاو

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x رشة قرفة

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

½ x كيلو لبن كامل الدسم

½ x كوب مكسرات (للتزيين)

½ x كوب سكر الطريقة:

فى إناء نضع جميع المكونات ونخفقها بالمضرب اليدوى جيدا.

ثم نضع الخليط على النار مع مراعاه التقليب المستمر حتى يغلى الخليط ويسمك.

يصب البودنج فى أطباق التقديم ويوضع فى الثلاجة حتى يبرد ثم يزين بالمكسرات والشيكولاتة المبشورة عند التقديم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الشيكولاتة تعرفي علي طريقة اعداد وتحضيرحلى البسبوسة بالنسكافيه

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