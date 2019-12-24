تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أورانج جوليوس

المقادير 2 x كوب عصير برتقال

1 x كوب ايس كريم (نكهة الفانيليا)

½ x كوب حليب كامل الدسم الطريقة: نقوم بعصر عدد 2 كوب من عصير البرتقال

يوضع عصير البرتقال في الفريزر لمدة نصف ساعة

نخلط عصير البرتقال مع باقي المقادير جيدا فى الخلاط وتصب فى أكواب التقديم وتقدم. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال الكريمى طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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