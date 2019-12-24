تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويس رول بالايس كريم

المقادير

5 x عدد بيضة

3 x كيس بودرة آيس كريم (جاهزة)

2 x كيس فانيليا

2 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب سكر

1 x رشة ملح

1 x كوب دقيق (أبيض)

1 x عدد ليمونة (تقشر الليمونة و نبشر القشر(يستخدم القشر فقط))

½ x برطمان مربة فراولة

الطريقة:

3. تحضير الايس كريم: * نضرب الايس كريم مع اللبن بالمضرب الكهربائي في وعاء غويط (نراعى اضافة اللبن تدريجيا لحين الحصول على القوام المناسب ) * يوضع في الثلاجة لحين الانتهاء من السويس رول

تحضير السويس رول: يتم اشعال الفرن على درجة 140 1/ يتم فصل بياض البيض عن الصفار 2/يضرب بياض البيض مع باكو فانيليا و رشة ملح جيدا حتى يرتفع البيض ويتحول للون الابيض, ثم يوضع في الثلاجة 3/في وعاء غويط يضرب صفار البيض مع الفانيليا و السكر قليلا 4/يضاف الدقيق و بشر الليمون و بياض البيض على الخليط السابق و يضرب مرة اخرى حتى تمام الاختلاط و حتى تحصلي على قوام متماسك 5/يتم صب الخليط في صينية مستطيلة 6/يوضع الخليط في الفرن لحين النضج (30 دقيقة تقريبا)

1/ يخرج السويس رول من الفرن و يفرد على منشفة مبلله قليلا ( احضرى فوطة مطبخ و بلليها ب ماء فاتر و اعصريها جيدا ) 2/ اقطعي الحواف الاربعة للسويس رول 3/ قومي بلف المنشفة بالسويس رول حتى يصبح شكلا اسطواني 4/ يترك في جو الغرفة لمدة ربع ساعة

دي اهم خطوة: 1/ نقوم بإزالة المنشفة بمنتهى البطء حتى نحافظ على شكل العجينة الأسطواني و حتى لا تنكسر 2/ نقوم بحشو السويس رول بالمربى و لفه مرة اخرى (بالطبع بدون المنشفة ) 3/ يقطع الى شرائح متوسطة السمك 4/ في وعاء مستدير غويط نغلفة بورق النيلون الخفيف (ورق التغليف البلاستيك ) 5/ نضع حلقات السويس رول في شكل دائري ليغطي جميع حواف الوعاء 6/ نضع الايس كريم المحضر مسبقا في منتصف الوعاء و حتى يتساوى مع السويس رول تماما و يغطى الوعاء تماما 7/ نغلف الطبق من الاعلى بالنيلون الخفيف 8/ يوضع في الفريزر حتى يتجمد الايس كريم

الخطوة الاخيرة: على طبق مستوى دائري نقوم بقلب القالب ( لسهولة فصل القالب عن السويس رول نقوم بوضع منشفة مبللة بالماء الساخن قليلا ) نقوم بإزالة النيلون من على السويس رول بلطف

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