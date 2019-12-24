تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز كيك لايت

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد بيضة (مخفوقة)

2 x كوب سكر (دايت)

2 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x كوب زبدة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب شيكولاتة (غير محلاة)

¼ x كوب مكسرات (مفرومة فرما خشنا) الطريقة: فى وعاء على نار خفيفة نضع الزبد والشيكولاتة مع التقليب حتى يذوبوا تماما ويتجانسوا ثم يرفع من على النار ويترك جانبا.

فى وعاء عميق نضع الدقيق والباكينج صودا ورشة الملح ونخلطهم جيدا.

ثم عندما يبرد مزيج الشيكولاتة والزبد تماما نضيف له البيض واحدة تلو الاخرى مع التقليب المستمر ثم نضيف الفانيليا.

ثم نضيف السكر ونقلب حتى يتجانس ويذوب تماما.

ثم نضيف المكسرات ونقلب.

نضيف خليط الدقيق ونقلب حتى يمتزج تماما بالمكونات.

يصب خليط الكيك فى صينية مفروشة بورق الزبد ومدهون بالزبد.

ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة او لحين أن تنضج.

تترك حتى تهدأ لمدة خمس دقائق ثم تقطع لقطع صغيرة وترص فى أطباق التقديم تقدم مع أيس كريم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات

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