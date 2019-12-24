تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم بالأوريو

المقادير 4 x عدد بسكوت (أوريو)

1 x كوب ايس كريم (فانيليا أو فراولة)

1 x كوب بسكوت (أوريو مسحوق)

1 x كوب كريمة مخفوقة

½ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كوب قطع شيكولاتة الطريقة: فى الخلاط نضع الايس كريم واللبن والكريمة ونخلط جيدا .

نضع الخليط السابق فى وعاء عميق ونضع معه بسكوت الأوريو المطحون ونقلب جيدا حتى يختلط جيدا.

يوزع فى اطباق التقديم . يزين ببسكوت الأوريو وقطع الشيكولاتة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايس كريم الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشيكولاتة بالكريمة

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