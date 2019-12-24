تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالكراميل

المقادير

2 x معلقة كبيرة ماء (او حسب حاجة العجين)

2 x كوب حليب مكثف (محلى للكراميل)

2 x معلقة كبيرة جولدن سيرب (للكراميل)

1 ½ x كوب دقيق

1 ½ x كوب سكر بودرة

1 x عدد بيضة

1 x معلقة كبيرة زبدة (للكراميل)

½ x كوب زبدة

⅛ x جرام شيكولاتة (غامقة)

الطريقة:

فى وعاء عميق نضع الدقيق والسكر والزبد ونخلط جيدا جدا حتى يصبح الخليط مثل حبات الرمل.

ثم نضيف البيضة والماء ونعجن حتى يتكون لدينا عجين متجانس ثم نضعة فى ورق نايلون ونضعة فى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم بين ورقتين زبدة على صاج الفرن نعمل على فرد العجين بالنشابة.

يترك ورق الزبدة فوق العجين ونضع فوقة طبقة من البقول ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق.

ثم ترفع البقول وورق الزبدة من فوق العجين ونعيدة ثانيا للفرن لمدة عشر دقائق أخرى أو لحين أن ياخذ لون ذهبى.

فى إناء على النار نضع الحليب المكثف والزبد والجولدن سيرب ونقلب حتى يمتزجوا جيدا ويغلظ القوام مع الإستمرار فى التقليب.

ثم يوزع الكراميل فوق البسكوت ثم نضعة فى الفرن لمدة عشر دقائق أخرى ثم يترك حتى يبرد.

فى وعاء اخر نضع الشيكولاتة ومعلقة ونصف من الزبد ونضع الوعاء فى حمام مائى ساخن مع التقليب حتى تذوب الشكولاتة تماما ثم يترك حتى يبرد قليلا.

بعد أن تبرد طبقة الكراميل نوزع خليط الشيكولانة فوقها ثم نتركها فى الثلاجة لمدة ساعة ثم تقطع لمربعات وتقدم بالهنا والشفا.

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