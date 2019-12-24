تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت بالكراميل

المقادير

100 x جرام شيكولاتة (مبشورة)

4 x معلقة كبيرة سكر

2 x معلقة كبيرة ماء (بارد)

1 x كوب كريمة مخفوقة (للتزيين)

¼ x كوب كريمة خفق

الطريقة:

في كسرولة نذوب السكر في الماء جيدا ونرفعهم على النار، وعندما يغلي المزيج نهدئ النار الى أن يأخذ السيرب اللون البني الداكن مع التحريك وليس التقليب باستمرار.

نضيف الكريما السائلة الى السيرب تدريجيا وسنلاحظ ان الخليط بدأ في التماسك لذلك نقلب على الفور بمعلقة خشبية بشكل سريع ونترك الخليط على نار خفيفة حتى يغلظ قوامه قليلا.

نضيف اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب ثم نضيف الشيكولاتة المبشورة ونقلب ايضا سريعا بالمعلقة الخشبية حتى نتأكد ان المكونات امتزجت، ونرفع النار الى متوسطة حتى يغلي المزيج.

نصب الشيكولاتة في كاسات التقديم ونزينها بالكريمة المخفوقة وننثر عليها الشيكولاتة المبشورة، وتقدم ساخنة، وممكن تركها حتى تبرد وحفظها في الثلاجة لتقدم باردة.

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