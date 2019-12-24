القاهرة - لايف ستايل
المقادير
100 x جرام شيكولاتة (مبشورة)
4 x معلقة كبيرة سكر
2 x معلقة كبيرة ماء (بارد)
1 x كوب كريمة مخفوقة (للتزيين)
¼ x كوب كريمة خفق
الطريقة:
في كسرولة نذوب السكر في الماء جيدا ونرفعهم على النار، وعندما يغلي المزيج نهدئ النار الى أن يأخذ السيرب اللون البني الداكن مع التحريك وليس التقليب باستمرار.
نضيف الكريما السائلة الى السيرب تدريجيا وسنلاحظ ان الخليط بدأ في التماسك لذلك نقلب على الفور بمعلقة خشبية بشكل سريع ونترك الخليط على نار خفيفة حتى يغلظ قوامه قليلا.
نضيف اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب ثم نضيف الشيكولاتة المبشورة ونقلب ايضا سريعا بالمعلقة الخشبية حتى نتأكد ان المكونات امتزجت، ونرفع النار الى متوسطة حتى يغلي المزيج.
نصب الشيكولاتة في كاسات التقديم ونزينها بالكريمة المخفوقة وننثر عليها الشيكولاتة المبشورة، وتقدم ساخنة، وممكن تركها حتى تبرد وحفظها في الثلاجة لتقدم باردة.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك سويسرول بالشيكولاتة
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة اللوز
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكليت بالكراميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.