المقادير 300 x جرام خل

5 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

3 x ثمرة بطاطس

1 x لتر ماء الطريقة نقشر البطاطس ثم نطعها اما شرائح او اصابع

نضع الخل والملح والماء في الاناء

ننقعها لمدة ٢:٣٠

نقليه حتي تتحول للون الذهبي

تقدم بالهناء والشفاء Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات البطاطس المقلية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا المكرونة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.