تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات البطاطس المقلية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 x جرام جبنة بارميزان

1 ½ x كوب زيت عباد شمس (للتحمير)

1 x كوب لحمة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب بقسماط مطحون

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو بطاطس (مهروسة ناعم) الطريقة: تعجن البطاطس مع ملح و فلفل.

نأخذ كمية مناسبة من البطاطس و ضعيها في يدك و اعمليها على هيئة كورة ثم اخرميها من المنتصف و ضعي كمية من العصاج و الجبنة ثم كوريها و كرري ذلك فى باقي الكمية.

ضعى الكور فى البيض ثم البقسماط.

ضعي اناء به زيت غزير علي النار حتي يسخن ثم ضعي كرات البطاطس حتي يصبح لونها ذهبي.

رصي الكور فى طبق التقديم و تجمل بحلقات الطماطم و البقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز معمر باللحمة طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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