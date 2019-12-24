تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات التونة

المقادير

2 x عدد بيضة (طازجة)

2 x علبة تونة (كبيرة ومصفاة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة مايونيز

1 x كوب دقيق (للتغطية)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرفبة)

1 x حزمة حزمة بقدونس (مفروم)

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

الطريقة:

فى وعاء نضع التونة المصفاة والباكينج بودر والبصل والبقدونس والمايونيز والمستردة ونتبلهم بالملح والفلفل الأسود ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نخفق البيض ونضيفة لخليط التونة نعجنهم جيدا.

تشكل العجينة السابقة على هيئة كرات صغيرة.

تغطى كرات التونة بالدقيق من جميع الجهات ثم نقليها فى القليل من زيت الزيتون وتنشل على ورق ماص للمادة الدهنية ثم تقدم بالهناو الشفا.

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