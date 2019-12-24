القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد بيضة (مسلوقة ومقطعة أرباع)

2 x عدد سمك فيليه (تونة)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد طماطم (شرائح)

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو بطاطس

½ x كوب زيتون اسود

¼ x كوب زيت زيتون

⅛ x كيلو فاصوليا خضرا الطريقة: تقشر البطاطس وتقطع مكعبات ثم تطهى بالبخار.

تنظف الفاصوليا الخضراء ثم تطهى أيضا بالبخار.

تدهن التونة بالزيت ثم تتبل بالمح والفلفل ثم على جريل ساخنة جدا ومدهونة بالزيت نشوى قطع السمك لمدة دقيقتين على كل جانب ثم تقطع مكعبات.

فى وعاء عميق نضع عصير الليمون والزيت والفلفل الأسود والمستردة ونخلط جيدا.

ثم نضيف للتتبيلة البطاطس والفاصوليا والطماطم والتونة والزيتون ونقلب ثم يوزع فوقها البيض المسلوق وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيلية بالزعتر والليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالسوسيس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة النيسواز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.