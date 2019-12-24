تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر الكوسة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 300 x جرام جبن حلوم

4 x عدد بصل أخضر (مقطع رفيع جدا)

3 x معلقة كبيرة شبت

3 x عدد بيضة

1 x عدد ليمونة (شرائح رفيعة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو كوسة

½ x كوب زبادي

¼ x كيلو دقيق

¼ x كوب زيت عباد شمس الطريقة:

تغسل وتقشر الكوسة ثم تجفف.

ثم تبشر وبواسطة اليد نعمل على عصرها جيدا حتى نخرج السائل منها.

ثم فى وعاء عميق نخلط الكوسة والبصل الأخضر والجبن الحالومى والدقيق والبيض والشبت ونتبل بالملح والفلفل الأسود.

ثم تغطى وتترك لمدة نصف ساعة فى الثلاجة.

ثم نعمل على تشكيلها وتقلى فى زيت ساخن غزير على مجموعات حتى تأخذ لون ذهبى شهى ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم ترص فطائر الكوسة فى طبق التقديم ونضع فوق كل واحدة نصف معلقة من الزبادى وشريحة من الليمون وتقدم دافئة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى الكوسة

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