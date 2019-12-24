تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاسباجتي بالبسلة و الفلفل المشوي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
200 x جرام جبنة شيدر (مبشورة)
150 x جرام بسلة
10 x عدد طماطم (مصفاة ومقطعة)
5 x عدد بيضة
2 x عدد فلفل أخضر حلو (مشوي ومقطع مكعبات)
2 x كوب مكرونة سباجتى (مسلوقة)
2 x معلقة كبيرة زبدة
1 x معلقة كبيرة خردل
1 x كوب لبن كامل الدسم
1 x معلقة كبيرة زيت ذرة
الطريقة:
توضع السباجيتي في وعاء وتضاف البازلاء والفلفل والطماطم المجففة.
يُخفق البيض مع الخردل ويضاف الحليب ويُخفق جيدًا.
تذاب الزبدة في قالب ذات قاعدة سميكة وتوضع نصف كمية سباجيتي في القاع، ثم يضاف نصف كمية خليط البيض ونصف كمية الجبنة.
يوضع النصف الآخر من سباجيتي مع البيض والجبنة.
يسخن القالب فوق نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق إلى أن يكتسب القاع لونًا ذهبيًا ويتماسك، ثم يُنقل تحت مشواة الفرن لمدة 8 دقائق حتى ينضج النصف العلوي.
يُترك الخليط ليبرد في القالب لمدة 5 دقائق قبل التقديم.
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