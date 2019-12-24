تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الطحال المشوي

المقادير

2 x معلقة كبيرة سمن

1 x عدد طحال (شمبري)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x لتر ماء

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

الطريقة:

في حلة مناسبة هنغلي الماء و بعدين هنسلق فيه الطحال و نضيف إليه نصف معلقة من الملح و الفلفل و نسيبه ربع ساعة

بعد كده هننشل الطحال من الماء و نسيبه يبرد قليلا

بعدين نقشر القشرة الخارجية و نتبله بالملح و الفلفل و السمن و نضعه في صينية في الفرن لمدة 10 دقائق

و بعد كده هنقطعه ترنشات ونتبله بعصير الليمون و يقدم بألف هنا وشفا

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