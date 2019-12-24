تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الطحال المشوي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x معلقة كبيرة سمن
1 x عدد طحال (شمبري)
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x لتر ماء
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)
1 x معلقة كبيرة عصير ليمون
الطريقة:
في حلة مناسبة هنغلي الماء و بعدين هنسلق فيه الطحال و نضيف إليه نصف معلقة من الملح و الفلفل و نسيبه ربع ساعة
بعد كده هننشل الطحال من الماء و نسيبه يبرد قليلا
بعدين نقشر القشرة الخارجية و نتبله بالملح و الفلفل و السمن و نضعه في صينية في الفرن لمدة 10 دقائق
و بعد كده هنقطعه ترنشات ونتبله بعصير الليمون و يقدم بألف هنا وشفا
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