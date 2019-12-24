شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: النوم فى سرير منفصل يحسن الصحة ويعزز العلاقة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون ألمان، أن النوم فى سرير منفصل يحسن الصحة ويعزز السعادة للعلاقة الزوجية. وقال الباحثون حسب الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن واحداً من بين كل ستة أزواج لجأ إلى النوم بعيداً ليس لأنهم لا يستطيعون النوم مع بعضهم البعض، ولكن لأنهم يائسون من أجل الحصول على ليلة نوم جيدة.



النوم فى سرير منفصل

وليس ذلك فحسب بل نصح الباحثون بضرورة التشجيع على تفكيك العلاقة في وقت النوم. وأجرى الدكتور نيل ستانلي أبحاثًا عن النوم لمدة 35 عامًا، ولم ينام في سرير منفصل فحسب، بل في غرفة أخرى من شريكة حياته.

Advertisements

وفى عام 2005 شارك "ستانلى" في تأليف دراسة ارتدى فيها الأزواج جهازًا أثناء نومهم لمراقبة الاستيقاظ والحركة، وأظهرت النتائج أنه عندما قام أحد الشركاء بالتحريك أيقظ الآخر أيضًا، وفى الواقع ثلث اضطرابات النوم لديك ناتجة عن شريكك.

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم لديهم معدلات طلاق أعلى، وبالإضافة إلى ذلك فإن النوم فى ليلة واحدة سيئة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالزكام أربع مرات.

وأضاف الدكتور ستانلي أن قلة النوم تؤثر على أدائك وعلاقاتك ويزيد من خطر تعرضك للحوادث، ويرتبط على المدى الطويل بزيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني والاكتئاب.

وذلك لأن كل خلية في الجسم لديها "ساعة" خاصة بها، لذلك فإن الاضطراب المطول لهذه الإيقاعات من خلال قلة النوم له تأثير غير مباشر على كل خلية.