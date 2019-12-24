شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على علاج جديد للبالغين الذين يعانون من الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الثلاثاء على أقراص تحتوى على المادة الفعالة (ubrogepant) لعلاج الصداع النصفي الحاد مع أو بدون اضطراب بصري لدى البالغين.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الرسمى للهيئة الأمريكية أن العقار الجديد ليس علاج وقائي، حيث إنه أول دواء في فئة مضادات مستقبلات الببتيد المرتبطة بالجينات عن طريق الفم والتي تمت الموافقة عليها لعلاج الصداع النصفي الحاد.

وقال "بيلي دان" ، المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب العلوم العصبية في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الأغذية والعقاقير “FDA”: "الصداع النصفي يؤثر على ما يقدر بنحو 37 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويمثل العلاج خيارًا جديدًا مهمًا لعلاج الصداع النصفي الحاد عند البالغين ، لأنه أول دواء في فئته معتمد لهذا المؤشر".

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وغالبًا ما يوصف ألم الصداع النصفي بأنه ألم شديد ينبض أو ينبض في منطقة واحدة من الرأس، وتشمل الأعراض الإضافية الغثيان و / أو القيء والحساسية للضوء والصوت.

وما يقرب من ثلث الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفي يعانون أيضا من ومضات ضوئية فى العين قبل فترة قصيرة من الصداع النصفي.

ومن أهم الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها المرضى في التجارب السريرية هي الغثيان والتعب وجفاف الفم.

ومن الجدير بالذكر أن العقار لم يحدد سعره ووقت نزوله السوق.