شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإماراتية توضح إجراءات إتمام الفحوصات الطبية لإصدار تأشيرة الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة الإماراتية على موقعها الرسمى، إجراءات إتمام الفحوصات الطبية المتعلقة بإصدار تأشيرة الإقامة، وذلك لدى أحد مراكز الفحص الطبي للإقامة القريبة والتي توفر للمواطنين خدمة ميسرة في وقت أقل .​ ووفقا لتقرير الوزارة على موقعها، تشمل الإجراءات : طباعة النماذج الخاصة بتأشيرة الإقامة . إجراء الفحص الطبي​. Advertisements إصدار بطاقة الهوية الإماراتية (إدارات الطب الوقائي فقط). وجود نسخة من جواز السفر ساري الصلاحية​. وجود نسخة من التأشيرة / تصريح الإقامة ساري الصلاحية. صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء. نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية (فقط لتجديد تأشيرة الإقامة). تشمل أماكن تقديم الخدمة مواقع ومراكز الفحص الطبي للإقامة بمراكز التسوق، و إدارات الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أن تشمل رسوم الخدمة خلال 48 ساعة وقدرها 110 درهم إماراتي (شاملة ضريبة القيمة المضافة)​.

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