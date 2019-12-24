الأنيميا تزيد الشعور ببرودة الجو

يشعر بعض الأشخاص بالبرد دائماً، وليس من الضروري أن يكون ذلك في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، فقد يكون السبب في ذلك حالات مرضية منها الأنيميا أو فقر الدم.

ويمكن أن يصاب الشخص بالأنيميا أو فقر الدم بسبب أمراض أخرى مثل السرطان، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض كرون، وأمراض الكلى، أو ربما نتيجة نقص في الحديد، أو الهيموجلوبين، أو نقص في الفيتامينات مثل فيتامين بـ12.

ومن أكثر أنواع فقر الدم خطراً "فقر الدم اللاتنسجي"، عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وهو يرتبط بالعدوى والأدوية والمواد الكيميائية السامة، حسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ويوجد نوعان من فقر الدم يحدثان بشكل تلقائي دون مسبب، هما "فقر الدم الانحلالي" و"فقر الدم المنجلي"، ويمكن أن يكونا من الأمراض الوراثية.

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وعادة ما يتم تشخيص الأنيميا في مرحلة الطفولة، حيث تظهر على الطفل مجموعة من العيوب الخلقية، مثل الرأس الصغير، والعيون الواسعة، والأنف المسطحة، والأذنين الصغيرتين، والفك الصغير، والعنق القصير، وشفرات الكتف الصغيرة، والحنك المشقوق.

ومن أبرز أعراض الإصابة بالأنيميا، الشعور بالبرد غير المبرر، خصوصاً في اليدين والقدمين، بينما لا يشعر به من حولك، ولعل السبب في ذلك، هو عدم وجود كرات دم حمراء سليمة وكافية، يمكنها توفير ما يحتاجه جسمك من الأكسجين.

وتتضمن أعراض فقر الدم أيضاً الشعور بالإرهاق، والضعف، والدوار، وقصر النفس، وإذا لاحظت أي من هذه الأعراض، عليك استشارة الطبيب فوراً.

وفي معظم الأحوال يتطلب التغلب على فقر الدم علاج الحالة المرضية التي أدت إليها بالأساس، أو تناول مكملات الحديد وفيتامين بـ12.

لكن الأشخاص الذين يعانون من أنيميا حادة؛ ربما يحتاجون إلى نقل الدم، كما ينبغي على مريض الأنيميا تعديل نظامه الغذائي، ليتضمن أطعمة غنية بالفيتامينات، لا سيما إذا كانت مرتبطة لديه بنقص الفيتامينات.