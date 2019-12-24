شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر السمنة لسنوات طويلة على ارتفاع نسب إصابتك بالسكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن التعرض للسمنة لسنوات طويلة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث يقدر الباحثون أنه لكل 10 سنوات إضافية من السمنة المفرطة، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 25 %.

ووفقا لنتائج الدراسة التى أجراها فريق بحث من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، وتم نشرها في مجلة "Diabetologia "، استخدم الفريق بيانات من دراسة أسترالية حول صحة المرأة من عمر 18 إلى 23 عاما، لتحديد مسارات مؤشر كتلة الجسم (BMI) خلال دورة حياة البالغين المبكرة.

فحص الفريق البحثى، العلاقة بين مسارات مؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، كما تم التحقيق في الارتباط بين توقيت ظهور البدانة ومرض السكري من النوع الثاني.

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وقال الباحثون في الدراسة : "تشير بياناتنا إلى أن مؤشر كتلة الجسم الأساسي بين النساء الشابات ارتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

وأضافوا : "النتائج تبرز أهمية زيادة الوزن أو السمنة في مرحلة البلوغ المبكر كعوامل خطر لمرض السكري، مما يشير إلى أن التحكم في الوزن الذي يبدأ قبل البلوغ المبكر أمر بالغ الأهمية لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في الحياة اللاحقة".

وأشاروا: "لاحظنا أيضًا أن النساء اللواتي لم يكن لديهن سمنة في الأساس، لكنهن أصبحن بدينات أثناء المتابعة كن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، مقارنة بالنساء اللائي بقين غير بدينات، فكلما كان عمر الأصغر سناً عند ظهور البدانة أو زاد عمر البدانة، زاد خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.