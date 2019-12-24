قضاء الكريسماس مع الأصهار قد يؤثر على صحتك العقلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضاء عيد الميلاد (الكريسماس) مع الأصهار بدلا من عائلتك يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بالاكتئاب والضغط النفسي، بحسب دراسة جديدة أجريت في جامعة أمستردام.
وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة أمستردام ونشرتها دورية "هيومان ميكروبيوم" أنه تم أخذ عينات من المشتركين الذين جرى تقسيمهم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تشمل أولئك الذين قضوا الكريسماس مع أسرهم، والمجموعة الثانية تشمل الأشخاص الذين أمضوه مع الأصهار.
وتبين أن العينات ما بعد الكريسماس اختلفت بشدة بين المجموعتين في 7 أنواع من البكتيريا. وكان مستوى بكتيريا رومينوكوكوس، خصوصا، أقل بين مجموعة الأشخاص الذين قضوا الكريسماس مع الأصهار. وتعدّ هذه البكتيريا مهمة في التأثير على مستويات الضغط النفسي والاكتئاب.
وقالت نيكولين دي كليرك المشرفة على الدراسة: "رأينا تراجعا في مستوى بكتيريا رومينوكوكوس في الأمعاء بين هؤلاء الذين كانوا مع الأصهار. ونعتقد أن هذا النوع من البكتيريا يحمي من الإصابة بالاكتئاب. ونرى مستويات من البكتيريا في أمعاء الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أقل من هؤلاء الذين لا يعانون منه"، لافتة إلى أن الدراسة ما زالت بحاجة لمزيد من البحث.
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