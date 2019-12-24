سر "الكرش".. 5 عادات خاطئة تخزن الدهون في البطن

عادات خاطئة كثيرة تقف وراء تراكم الدهون في منطقة البطن، بعضها يتعلق بطرق تناول الطعام أو المشروبات، وأخرى لها علاقة بعادات ما بعد الأكل.

واستعرضت الرابطة الألمانية للتغذية 5 عادات خاطئة تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، وبالتالي تفاقم مشكلة "الكرش"، وهي:



قلة النوم

تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول يجب النوم لفترة بين 7 و8 ساعات ليلا.

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المشروبات المحلاة

تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها تزيد الشهية أيضا، لكن من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالماء.

الأطعمة قليلة الدسم

حذر خبراء التغذية الألمان من احتواء الأطعمة الموجودة على عبواتها عبارة "قليل الدسم" على نسبة كبيرة من السكر بدلا من ذلك، ونصحوا باستبدال هذه الأطعمة بأخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات والأفوكادو والبيض والأسماك.

تجدر الإشارة إلى أن الدهون الصحية لها تأثير مضاد للالتهابات وتساعد على تقليل الدهون في البطن وحماية الأوعية، كما أنها تساعد على الشعور بالامتلاء.



الجلوس طويلا

الجلوس لفترات طويلة يعمل على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط إنزيمات حرق الدهون. ويوصي الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط خلال المهام اليومية مثل المشي بدلا من ركوب المواصلات، وصعود السلم بدلا من المصعد الكهربائي.

الطعام المتأخر

تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل. ويوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.