- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/12/24 05:30 م بتوقيت أبوظبي
التمور تحتوي على نسبة عالية من الألياف
تأثيرات مذهلة يمنحها التمر للجسد، فتناول 3 حبات يوميا له مفعول السحر على صحة الإنسان، منها مساعدته في إنقاص الوزن بشرط ألا يتناول المرء كثيرا منه.
مجلة "فرويندين" الألمانية استعرضت فوائد تناول التمر يوميا على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، وهي:
علاج للتوتر
يحتوي التمر على كثير من فيتامين "ب6"، المسؤول عن إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لفيتامين "ب6" إلى الاكتئاب.
تقوية العظام
يساعد البورون الموجود في التمر على تقوية العظام، لكن الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الموجودة في هذه الثمار المجففة تسهم أيضا في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام.
إنقاص الوزن
رغم احتواء التمر على كثير من السكريات والسعرات الحرارية، فإنه يساعد في إنقاص الوزن بشرط عدم الإكثار منه، إذ إن مضادات الأكسدة الموجودة به تحفز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن الشعور بالامتلاء، وهو ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.
الهضم
تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف، وهي الشيء المهم لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، كما أن تناول التمر يقي من الإمساك.
تخفيف الحساسية
يساعد التمر في التخفيف من أعراض الحساسية، مثل العطس وسيلان الأنف ودمع العينين بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة ألمانية: 3 تمرات يوميا لعلاج التوتر والسمنة والحساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.