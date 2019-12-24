تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السمان المشوي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد فص ثوم مهروس

4 x عدد سمان (مغسول ومنظف جيدا)

3 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة جوزة الطيب (مبشورة)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x عدد عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة قرفة الطريقة: في وعاء تمزج جميع مقادير التتبيلة مع بعض , يدعك السمان جيدا بالتتبيلة المحضرة و ينقع من 4 ساعات لليلة كاملة

قبل الشوي مباشرة يضاف مقدار 3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة للتبيلة و يدعك السمان جيدا

يشوى على نار هادئة ألى أن ينضج و يكتسب لونا ذهبيا.. بالهنا و الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير ستيك مشوي مع صوص الطماطم والجنزبيل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمان محشى أرز بالزبيب

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