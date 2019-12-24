تعرفي على طريقة إعداد وتحضير العيش السن

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة صغيرة خميرة

3 x كوب دقيق

1 ½ x كوب ماء (دافئ)

1 ½ x كوب دقيق (أسمر)

1 x معلقة صغيرة ملح

¾ x كوب ردة الطريقة: نقوم بخلط جميع المقادير الجافة ثم نبدأ فى العجن ثم نضيف الماء مع الاحتفاظ ببعض منه ونكمل العجن مرة اخري.

نقوم بالعجن لمدة 10 دقائق على الاقل ثم نترك العجينة ترتاح وهي مغطاة لمدة 10 دقائق.

نقوم بتقطيع العجينة الي احجام مناسبة و تكور وتوضع على سطح مرشوش بالردة ويرش الوجه ايضاً بالردة ثم تغلف بالقماش او بالبلاستيك وتترك لمدة 10 دقائق اخرى.

نقوم بفرد الكور بسمك 3 مم وتترك 10 دقائق ثم تخبز فى فرن متوسط الحرارة لمدة 7 دقائق تقريباً وللتحميص يترك العيش بعد الخبيز فى فرن درجة حرارته هادية جداً الى ان يتم تحميصه وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا باللحمة المفرومة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحمة والزبادى

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