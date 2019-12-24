إحصلي على إبتسامة ناصعة البياض طبيعياً

القاهرة - لايف ستايل
الإبتسامة الجميلة والأسنان البيضاء هما من نقاط الجمال عند الفتاة. فإذا كنت تعانين من إصفرار الأسنان وترغبين في الحصول على أسنان ناصعة البياض بطرق طبيعية، تابعينا في هذه الخلطات المنزلية التي تعطي أسنانك بياضاً لا مثيل له لتبهري الجميع بإبتسامتك البيضاء!
خلطة الفراولة:
أهرسي حبة فراولة جيداً ثم اخلطيها مع نصف ملعقة من صودا الخبز المعروف ببيكربونات الصوديوم حتى يتحوّل الخليط إلى معجون. افركي أسنانك بالخليط باستخدام فرشاة الأسنان لمدة 5 دقائق، وبعد الانتهاء، اغسلي الفرشاة جيداً ثم نظّفي أسنانك بالفرشاة ومعجون الأسنان، وستلاحظين الفرق على الفور. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع أو أكثر!
خلطة خل التفاح:
اخلطي القليل من خل التفاح مع القليل من بيكربونات الصوديوم، ليتكوّن لديك معجون. من ثم قومي بفرك أسنانك به لتبييضها والتخلّص من الإصفرار. يمكنك إستخدام هذه الخلطة مرات عدّة خلال الأسبوع.
خلطة عصير الليمون:
اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع القليل من بيكربونات الصوديوم، وافركي أسنانك بها بواسطة فرشاة الأسنان. من ثمّ إستخدمي معجون الأسنان لتنظيفها. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع أو أكثر.
الموز لتبييض الأسنان:
إستخدمي قضر الموز لتبييض أسنانك في المنزل. كل ما عليك فعله هو تقشير موزة واحدة وفرك أسنانك بالقشر لمدة دقيقتين. بعدها إفركي أسنانك بالفرشاة والمعجون كما تفعلين دائماً. كرري هذه الوصفة لأكثر من مرّة لنتيجة مذهلة!
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