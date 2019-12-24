واشنطن - لايف ستايل
انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد ما وصفته بالإفلات من العقاب تعقيبًا على صدور أحكام في السعودية في قضية مقتل جمال خاشقجي.
ورأت في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر" أن الإفلات من العقاب في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يكشف عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة وحتى ما وصفته بالتواطؤ الدولي.
وانتقدت كالامارد عقد جلسات الاستماع في المحكمة خلف أبواب مغلقة من دون أي مبرر لعقد محكمة بالكاميرات "بموجب القانون الدولي في مثل هذه القضايا بالذات".
ولفتت مقررة الأمم المتحدة إلى أن مقتل خاشقجي بموجب القانون الدولي، هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، تتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنه، مضيفة أن المحكمة لم تنظر في أي وقت في مسؤولية الدولة.
وذكرت كالامارد أيضا أن 18 من المسؤولين السعوديين في قنصلية بلادهم في اسطنبول قاموا لأكثر من 10 أيام بتنظيف "مسرح الجريمة"، واصفة ذلك بأنه عائق أمام العدالة وانتهاك "لبروتوكول مينيسوتا الخاص بالتحقيق في أعمال الإعدام التعسفي".
وأشارت المقررة الأممية إلى أن "إعدام خاشقجي تطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة لتحديد المدبرين، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن عملية القتل، مثل ولي العهد. وهذا لم يتم التحقيق فيه".
قد يهمك ايضا
الزوجة المصرية لصحافي جمال خاشقجي تكشف عن هويتها
سيدة مصرية تأكد زواجها من الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ عام
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة أممية تُعلّق على الأحكام الصادرة في قضية مقتل جمال خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.