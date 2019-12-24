شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار الأجسام المضادة لتشخيص اضطرابات الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار الأجسام المضادة للغدة الدرقية Thyroid Antibodies من التحاليل الطبية التى تساعد فى اكتشاف مشاكل الغدة الدرقية، ويقيس هذا الاختبار مستوى الأجسام المضادة للغدة فى الدم، والغدة الدرقية هى غدة صغيرة على شكل فراشة تقع بالقرب من الحلق، كما تصنع الغدة هرمونات تنظم وزنك ودرجة حرارة الجسم وقوة العضلات وحتى حالتك المزاجية، وفقاَ لموقع "Medline plus".

والأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها الجهاز المناعي لمحاربة المواد الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا، لكن في بعض الأحيان تهاجم الأجسام المضادة خلايا الجسم وأنسجته وأعضائه عن طريق الخطأ، هذا هو المعروف باسم استجابة المناعة الذاتية.



الغدة الدرقية مشاكل

عندما تهاجم الأجسام المضادة للغدة الدرقية خلايا الغدة الدرقية السليمة، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب المناعة الذاتية في الغدة الدرقية. هذه الاضطرابات يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها.

هناك أنواع مختلفة من الأجسام المضادة للغدة الدرقية، بعض الأجسام المضادة تدمر أنسجة الغدة الدرقية، بينما يجعل البعض الآخر الغدة الدرقية تنتج الكثير من الهرمونات.

وعادة ما يقيس اختبار الأجسام المضادة للغدة الدرقية واحدًا أو أكثر من الأنواع التالية من الأجسام المضادة:

-أضداد بيروكسيداز الدرقية (TPO). يمكن أن تكون هذه الأجسام المضادة علامة:

-مرض هاشيموتو ، المعروف أيضا باسم التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، هذا هو مرض المناعة الذاتية والسبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية، حيث لا تصنع الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات.

- مرض جريفز من أمراض المناعة الذاتية والسبب الأكثر شيوعا لفرط نشاط الغدة الدرقية، حيث تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات.

-أضداد ثيروجلوبولين (Tg) يمكن أن تكون هذه الأجسام المضادة أيضًا علامة على مرض هاشيموتو، معظم المصابين بمرض هاشيموتو لديهم مستويات عالية من كل من الأجسام المضادة لـ Tg و TPO.

-مستقبلات هرمون الغدة الدرقية (TSH) يمكن أن تكون هذه الأجسام المضادة علامة على مرض جريفز.



الغدة الدرقية

استخدامات اختبار الأجسام المضادة للغدة الدرقية

يستخدم اختبار الأجسام المضادة للغدة الدرقية للمساعدة في تشخيص اضطرابات المناعة الذاتية في الغدة الدرقية.

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض مشكلة الغدة الدرقية ويعتقد الطبيب أنها قد تكون ناجمة عن مرض هاشيموتو أو مرض جريفز.

أعراض مرض هاشيموتو

-زيادة الوزن.

-إعياء.

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-تساقط الشعر.

-عدم تحمل درجات الحرارة الباردة.

-عدم انتظام الدورة الشهرية.

-الإمساك.

- الاكتئاب.

-ألم المفاصل.

أعراض مرض جريفز

-فقدان الوزن.

-انتفاخ العينين.

-ارتعاش اليد.

- عدم تحمل الحرارة.

-مشكلة في النوم.

-القلق.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-تورم الغدة الدرقية ، والمعروفة باسم تضخم الغدة الدرقية

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا أظهرت اختبارات الغدة الدرقية الأخرى أن مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية. تتضمن هذه الاختبارات قياسات الهرمونات المعروفة باسم T3 و T4 و TSH.