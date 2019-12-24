شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى غنى بالبطاطس يزيد خطر الإصابة بسكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دراسة جديدة عن أن تناول النساء لنظام غذائي غنى بالبطاطس أثناء الحمل يزيد من فرص الإصابة بسكر الحمل، لذا قد يؤدي استبدال البطاطس بالبقوليات والخضراوات الأخرى إلى تقليل خطر الإصابة بسكري الحمل.

وأوضحت الدراسة التى نشرت فى المجلة البريطانية الطبية " The British Medical Journal" أن النساء المصابات بسكري الحمل يكن أكثر عرضة لمضاعفات أثناء الحمل والولادة، وقد يصبن هن وأطفالهن بالنوع الثاني من السكري في المستقبل.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أنه على الرغم من أن البطاطس غنية بفيتامين C ، إلا أنه يمكن أن يكون لها آثار ضارة لأنها تحتوي على كمية هائلة من النشا القابل للامتصاص بسرعة.

تقول الدراسة إن النظام الغذائي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، يزيد من مستويات الجلوكوز في البلازما ويزيد أيضًا من مستويات مخزون السكر التراكمى أثناء الحمل، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل.

وأفادت الدراسة أيضًا أن استبدال حصتين من البطاطس أسبوعيًا بنفس المقدار من الخضراوات أو البقوليات أو أطعمة الحبوب الكاملة، يمكن أن يقلل المخاطر بنسبة 10٪ تقريبًا.

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ووفقا للتقارير العالمية قد تصاب حوالي 2-5٪ من النساء الحوامل بسكري الحمل، وهو ارتفاع في نسبة السكر في الدم يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الحمل.

ويمكن لأي امرأة أن تصاب بسكري الحمل ، ولكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا أو الذين يعانون من مرض السكري أو لديهم تاريخ عائلي، يكن أكثر عرضة للإصابة .

البطاطس تزيد من خطر الإصابة بسكر الحمل

البطاطس واحدة من المكونات الغذائية الأكثر شيوعا المستخدمة في جميع أنحاء العالم، فهى مصدر فوري للطاقة بسبب محتواها العالي من النشا، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن وغيرها من الاضطرابات الأيضية، حتى لو كانت لديهم فوائد صحية عديدة ، فقد ربطتهم دراسة جديدة بسكري الحمل.

تم ربط البطاطس سابقًا بمقاومة عالية للأنسولين وزيادة تركيز الجلوكوز في البلازما وزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ويتميز سكري الحمل بعدم تحمل الجلوكوز الذي يتم تشخيصه لأول مرة أثناء الحمل.